Постраждали супермаркет і житлові будинки: ЗС РФ атакували Дніпро ракетами (фото)

За даними Повітряних сил, усього було кілька ракет, які летіли в напрямку обласного центру. Журналісти поділилися, що від ударної хвилі постраждали магазини в одному з районів.

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У ніч на 1 липня російські окупанти атакували місто Дніпро ракетним озброєнням. У результаті пролунало кілька вибухів, які могли мати колосальні наслідки. Про це заявили кореспонденти "Суспільного".

О 02:04 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про те, що в напрямку міста Дніпро було зафіксовано ракету, а за кілька хвилин загроза для міста повторилася.

Журналісти повідомили, що одразу після цього в Дніпрі пролунали вибухи, а начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі додав, що загроза залишається, тож містянам слід було бути пильними.

ЗС РФ атакували Дніпро в ніч на 1 липня Фото: Суспільне ЗС РФ атакували Дніпро в ніч на 1 липня Фото: Суспільне

"Дніпро. До відбою залишайтеся в безпечних місцях. Загроза триває", — ідеться в повідомленні.

Більше офіційної інформації від влади на момент публікації матеріалу не прозвучало, проте в "Суспільному" розповіли про можливі наслідки ракетного обстрілу.

За даними журналістів, в одному з районів вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках. Крім того, було понівечено продуктовий супермаркет, а також магазини, які були розташовані поблизу.

ЗС РФ атакували Дніпро в ніч на 1 липня Фото: Суспільне ЗС РФ атакували Дніпро в ніч на 1 липня Фото: Суспільне

За попередньою інформацією ніхто не постраждав. На момент публікації матеріалу командування ПС ЗСУ не уточнювало, яким типом ракет ЗС РФ атакували Дніпро вночі.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що РФ атакувала Київ крилатою ракетою "Іскандер", внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку. Уламки впали в Оболонському районі столиці. У квартирах після цього почалася пожежа, але попередньо постраждалих немає.