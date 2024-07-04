"Мы как тряпка для быка": в Новороссийске жители боятся БпЛА ВСУ из-за подсветки-триколора

Ранее жители многоэтажки гордились таким патриотическим подсветкой своего дома. Сейчас же ситуация изменилась, поэтому они обратились к местным властям, чтобы выключили злополучный триколор.

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В России жители Новороссийска стали бояться атаки украинских дронов на их "патриотический" дом, который освещается цветами флага РФ. Они уверены, что это может "привлечь" ВСУ, и те ударят по их дому. Об этом пишет российское издание ngnovoros.

Ранее жители многоэтажки гордились таким патриотическим подсветкой своего дома. Его стены и окна мигают в красно-сине-белых цветах. Сейчас же ситуация изменилась, и теперь такие цвета вызывают у них страх. Поэтому они обратились к местным властям, чтобы те распорядились выключить злополучную подсветку.

"Мы как красная тряпка для быка", — говорят жители в ожидании "прилета" разъяренного трикоролом украинского дрона.

Заместитель мэра Новороссийска Александр Яменсков в ответ на жалобы заявил, что "для современных средств поражения световая подсветка не является демаскирующим признаком".

Он добавил, что отключение освещения способствует росту криминала в районе.

Напомним, что в Белгородской области РФ на одном из жилых домов жители вывесили большой флаг Украины. Импровизированный флаг висит в селе Безымянное уже несколько дней. Возможно, таким образом россияне хотят защитить свой дом от украинских дронов.