Раніше мешканці багатоповерхівки пишалися таким патріотичним підствітленням свого будинку. Нині ж ситуація змінилася, тож вони звернулися до місцевої влади, аби вимкнули злополучний триколор.

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В Росії жителі Новоросійська стали боятися атаки українських дронів на їхній "патріотичний" будинок, який освітлюється кольорами прапору РФ. Вони впевнені, що це може "привабити" ЗСУ, і ті вдарять по їхньому будинку. Про це пише російське видання ngnovoros.

Раніше мешканці багатоповерхівки пишалися таким патріотичним підствітленням свого будинку. Його стіни та вікна блимають у червоно-синьо-білих кольорах. Нині ж ситуація змінилася, і тепер такі кольори викликають в них острах. Тож вони звернулися до місцевої влади, аби та розпорядилася вимкнути злополучну підсвітку.

"Ми як червона ганчірка для бика", — говорять мешканці в очікуванні "прильоту" розлюченого трикоролом українського дрона.

Заступник мера Новоросійська Олександр Яменсков у відповідь на скарги заявив, що "для сучасних засобів ураження світлове підсвічування не є ознакою, що демаскує".

Він додав, що вимкнення отсвітлення поспияє зростанню криміналу в районі.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області РФ на одному з житлових будинків мешканці вивісили великий прапор України. Імпровізований прапор висить у селі Безіменне вже декілька днів. Можливо, у такий спосіб росіяни хочуть захистити свій будинок від українських дронів.