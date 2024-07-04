Китай создал макеты современных самолетов и кораблей США и тренируется их уничтожать (фото)

Использование макетов может быть связано с созданием специального программного обеспечения для ракет с инфракрасной головкой самонаведения, считают западные эксперты.

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В Китае армия отрабатывает удары по макетам самых современных американских военных самолетов-истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning 2. Об этом пишет издание Defense Post.

Как пишет издание, макеты установили на аэродромах и используют для отработки авиаударов. На снятых кадрах видно, что есть несколько уничтоженных "самолетов", а также есть воронки от взрывов и следы пожара. Также в пустыне на северо-западе Китая обнаружили макеты истребителей F-35 и F-22.

Помимо самолета пятого поколения, другие спутниковые снимки показали, что Пекин также создал макеты самолетов-разведчиков P-8A Poseidon и U-2.

В то же время на полигоне в пустыне Такла-Макан заметили макеты ряда военных кораблей США в натуральную величину. Речь идет об одном из авианосцев, а также двух эсминцах класса Arleigh Burke.

По мнению западных экспертов, создание макетов вражеских активов является одной из самых распространенных стратегий Китая в определении того, как их нейтрализовать. Также использование макетов может быть связано с созданием специального программного обеспечения для ракет с инфракрасной головкой самонаведения, которая может осуществлять захват цели по загруженному силуэту.

Ранее оказалось, что Китай построил макет ключевого района в столице Тайваня, где расположены офис президента и другие правительственные объекты.

"Хотя использование макетов все еще неизвестно, этот шаг подпитал опасения, что продолжается подготовка к полномасштабному вторжению в островное государство", — пишет издание.

Созданный Китаем квартал Тайваня

Напомним, что 4 июля сообщалось, что китайская береговая охрана возле островов Кинмэнь, которые контролируются Тайванем, задержала рыбацкую лодку с иностранцами на борту. По данным тайваньской администрации, владелец рыболовецкого судна, зарегистрированного на архипелаге Пенху, сообщил, что его судно принудительно осматривают китайские власти.