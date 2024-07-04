Китай захватил тайваньское судно с иностранцами на борту, — СМИ

Береговая охрана Китая объяснила, что захватила тайваньское судно, поскольку оно нарушило правила моратория на вылов рыбы и осуществляло незаконные траловые операции.

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Китайская береговая охрана возле островов Кинмэнь, которые контролируются Тайванем, задержала рыбацкую лодку с иностранцами на борту. Об этом пишет Kyodo.

"Тайваньское рыболовное судно было захвачено во вторник вечером китайской береговой охраной в водах вблизи контролируемого Тайванем острова Кинмэнь, расположенного у побережья материка, по заявлениям Тайбэя и Пекина, судно подозревается в незаконном вылове рыбы", — говорится в сообщении.

На борту лодки находились шесть человек — двое тайваньцев, включая капитана, и четверо индонезийцев.

По данным тайваньской администрации, владелец рыболовецкого судна, зарегистрированного на архипелаге Пенху, сообщил, что его судно принудительно осматривают китайские власти.

Администрация Тайваня направила корабли на место происшествия после сообщения, но попытки освободить лодку не увенчались успехом после того, как они были перехвачены другими китайскими судами.

Как утверждают журналисты, этот захват приведет к дальнейшей эскалации напряженности между двумя сторонами, тем более, что Китай усилил давление на остров после майской инаугурации президента Тайваня Лай Чин-тэ, которого Пекин осуждает как сепаратиста.

Управление береговой охраны Тайваня призвало Китай избегать любых "политических маневров", которые могут повредить отношениям между двумя государствами и освободить членов экипажа судна в соответствии с надлежащими процедурами.

Напомним, 2 июля агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель Shahed, которыми РФ атакует территорию Украины.

4 июня Time обнародовало материал, в котором говорится о том. что США готовы разместить войска на Тайване, если нападет Китай.