Китай захопив тайванське судно з іноземцями на борту, — ЗМІ

Берегова охорона Китаю пояснила, що захопила тайванське судно, оскільки воно порушило правила мораторію на вилов риби і здійснювало незаконні тралові операції.

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Китайська берегова охорона біля островів Кінмень, які контролюються Тайванем, затримала рибальський човен з іноземцями на борту. Про це пише Kyodo.

"Тайванське рибальське судно було захоплене у вівторок ввечері китайською береговою охороною у водах поблизу контрольованого Тайванем острова Кінмень, розташованого біля узбережжя материка, за заявами Тайбея і Пекіна, судно підозрюється у незаконному вилові риби", — йдеться у повідомленні.

На борту човна перебували шестеро людей — двоє тайванців, включаючи капітана, і четверо індонезійців.

За даними тайванської адміністрації, власник риболовецького судна, зареєстрованого на архіпелазі Пенху, повідомив, що його судно примусово оглядає китайська влада.

Адміністрація Тайваню направила кораблі на місце події після повідомлення, але спроби звільнити човен не увінчалися успіхом після того, як вони були перехоплені іншими китайськими суднами.

Як стверджують журналісти, це захоплення призведе до подальшої ескалації напруженості між двома сторонами, тим паче, що Китай посилив тиск на острів після травневої інавгурації президента Тайваню Лай Чін-те, якого Пекін засуджує як сепаратиста.

Управління берегової охорони Тайваню закликало Китай уникати будь-яких "політичних маневрів", які можуть зашкодити відносинам між двома державами та звільнити членів екіпажу судна відповідно до належних процедур.

Нагадаємо, 2 липня агентство Bloomberg повідомило, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed, якими РФ атакує територію України.

4 червня Time оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те. що США готові розмістити війська на Тайвані, якщо нападе Китай.