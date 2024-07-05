Геолокация, статус "в розыске" и кража данных: в Минобороны опровергли мифы о Резерв+

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, 18 июня военно-учетные документы приравняли к военному билету и временному удостоверению. "Резерв+" даже позволяет пересекать границу.

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В Министерстве обороны рассказали о распространенных мифах, связанных с военно-учетными документами в приложении Резерв+, среди прочего, что электронные данные будут якобы рассекречивать, что документы из ЦНАПа важнее, что могут объявить в розыск, отслеживать геолокацию или прислать электронную повестку. Об этом замминистра Екатерина Черногоренко рассказала на своей странице в Facebook.

Военно-учетный документ в Резерв+ ни на что не влияет

По словам замминистра Черногоренко, в Резерв+ и ЦНАП одни и те же документы. С 18 июня их приравняли к военному билету и временному удостоверению. Документ в "Резерв+" даже позволяет пересекать границу.

Обновление данных в Резерв+ приводит к статусу "в розыске"

Черногоренко объяснила, что статус "в розыске" объясняется не обновлением данных, а тем, что после вручения повестки военнообязанный по ней не явился.

Допустимые сроки для посещения ТЦК истекли, гражданин нарушил закон — и его объявили в розыск.

Кража данных в Резерв+

В Минобороны объяснили, что приложение Резерв+ прошло необходимые тестирования на предмет безопасности и получило сертификат КСЗИ. В нем отображена информация из реестра "Оберег". На собственных серверах ее не хранят, уточнили в ведомстве.

Электронные повестки в Резерв+

Украинским законодательством "электронные повестки" и прочие электронные оповещения пока не предусмотрены. Е-повестки нет в официальных документах. Поэтому их не может быть в Резерв+, объяснила Черногоренко.

Резерв+ отслеживает геолокацию, и ТЦК могут найти военнообязанных

Подобные опасения Черногоренко назвала "конспирологической теорией" и объяснила, что в любом смартфоне можно проверить, в каких приложениях есть доступ к геоданным и какие его запрашивают.

Напомним, что нардеп от "Слуг" Дмитрий Наталуха заявил, что из Украины ежедневно пытаются сбежать около 200 мужчин призывного возраста. Ко всему прочему, другие граждане увольняются, чтобы не оказаться в поле зрения налоговиков.

Также сообщалось, что бывший чиновник получил штраф размере 17 тысяч, несмотря на обновленные данные в приложении "Резерв+" и явку в ТЦК.