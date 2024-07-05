Трамп может прекратить поддержку Украины: на сколько хватит текущей помощи, — эксперт

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, текущая помощь от Штатов поступает регулярно, однако она покрывает потребности Киева лишь до весны следующего года.

Related video

В случае победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США, помощь Украине, вероятно, будет прекращена. Об этом заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Вечір.LIVE".

Дикий предположил, что помощь от США при Трампе с вероятностью 90% будет прекращена.

"Ту ограниченную помощь, которую мы получаем сейчас, будем вспоминать как манну небесную, когда придет Трамп. Потому что есть большая вероятность, что никакой помощи вообще не будет. И меня честно удивляет, почему мы к этому не готовимся", — отметил Дикий.

Он напомнил, что даже без должности президента Трамп смог на семь месяцев заблокировать помощь Украине, которая была разблокирована только в апреле.

Дикий подчеркнул, что текущая помощь поступает регулярно и для многого ее достаточно, однако это не отменяет угрозу ее прекращения, поскольку она покрывает потребности Киева лишь до весны следующего года.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна использовать это время для максимальных инвестиций в собственный оборонно-промышленный комплекс. "Чтобы следующей весной, когда помощь с большой вероятностью прекратится, это не стало для нас такой катастрофой, как блокада прошлого года", — добавил он.

Напомним, 3 июля западные СМИ писали, что Дональд Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, сколько украинской территории может оставить за собой Москва.