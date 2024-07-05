На Моршанском телевидении вышел сюжет, который должен был поддержать патриотический дух россиян и показать, что власть помнит о "героях" т.н. "СВО".

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В российском городе Моршанск Тамбовской области сестре оккупанта, погибшего на войне в Украине, вручили награду. Однако вместо традиционных в таких случаях слов сочувствия, мэр города Алексей Банников сделал довольно странное заявление, которое обнародовал местный телеканал "Новый век-Моршанск".

Во время вручения ордена мужества сестре "контрактника" Виктора Щербакова, погибшего в декабре 2023 года, глава города отметил, что тот "погиб за всех нас".

"Чтобы у нас был вот этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. За все за это погиб ваш брат", — перечислил причины гибели земляка Алексей Банников.

Что мешало сделать в Моршанске набережную и мост при жизни погибшего и каким образом Украина мешала это сделать — в сюжете не пояснили, — прокомментировал ролик украинский журналист Денис Казанский, добавив, что россияне умирают в Украине буквально за "тупую наглую ложь".

Отметим, что согласно сводке генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составили уже 548 580 человек. Только за последние сутки было "обезврежено" 1 110 лиц личного состава ВС РФ.

Напомним, что в России "участник СВО" сбежал из больницы, прихватив гранату. Мужчина проходил курс лечения в военном госпитале Ростова.