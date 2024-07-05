Добили в упор: на телевидении РФ показали кадры гибели россиян, выдав их за бойцов ВСУ

Российские зрители воочию увидели поведение солдат ВС РФ, которые добивают собственных раненых, рассказал украинский журналист Денис Казанский. При этом росСМИ уверяют население, что "стреляют в спину" якобы украинцы.

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На видео, украденное российскими пропагандистами из украинского Telegram-канала, видно смертельный инцидент, происшедшей между двумя солдатами ВС РФ. Во время инцидента россиянин сначала получил ранение от дрона ВСУ, а затем получил выстрел, которым его добил "побратим". В прямом эфире телеканала "Россия 24" показали сюжет, в котором заявили, что герои видео — якобы украинцы. О поведении росСМИ рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Казанцев опубликовал фрагмент прямой трансляции российского телеканала с фейковым репортажем. В кадре появляются двое пропагандистов — Алексей Казаков и Анастасия Иванова. Они заявляют, что население РФ сейчас увидит, как украинское командование якобы воспитывает палачей из солдат. Их якобы доводят до такого состояния, что они "стреляют в спину". При этом украинский журналист и OSINT-аналитики ранее исследовали запись: уверены, что главные герои — россияне, и даже знают, где именно это произошло.

Россияне показали видео из неназванной местности в Украине. Видно, как по дороге идут трое мужчин в военной форме. В какой-то момент посреди дороги взрывается граната, сброшенная с дрона ВСУ. Мужчина, который шел посередине, получает ранение, падает и начинает махать руками. После этого его "товарищ" подходит и стреляет в голову. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Фейки РФ — фрагмент видео "Россия 24", на котором россиян выдают за украинцев Фото: Скриншот

Казанский объяснил, что на самом деле на видео — ситуация, которая произошла с российскими солдатами. 22 июня сообщение об инциденте появилось в прокремлевском паблике. Автор сообщения, россиянин, объяснил, что главные фигуранты — военные ВС РФ. Также указываются координаты — это местность возле села Работино в Запорожской области (47.45879, 35.85104).

Антиправительственное российское издание Meduza собрало доказательства, что речь идет именно о солдатах РФ. В частности, координаты места преступления подтвердили OSINT-расследователь Def Mon и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Кроме того, журналисты провели собственное расследование и привели еще одно доказательство: форма на военных — в цветах именно российской, а не украинской армии. На событие также отреагировали в российские военкоры, говорится в статье. Они соглашаются, что на видео — люди в российской военной форме, но уверены, что это фейк Украины.

Отметим, Центр противодействия дезинформации пока не комментировал фейковый репортаж, который россияне видели в прямом эфире. Зато аналитики исследовали фейк о Первой Леди, которую россияне обвинили в покупке драгоценного авто. Выяснилось, что за такой "информацией" стоит сайт, которому всего девять дней, а видеосвидетельства сфабрикованы с помощью технологии deepfake.

Напоминаем, 4 июля Фокус рассказал о результатах расследования о Службе внешней разведки РФ, которая пыталась напугать европейцев и поссорить украинцев.