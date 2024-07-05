Без морали и ограничений: СМИ обнаружили масштабную схему спецслужб РФ для влияния на Запад

Граждане Украины и стран Запада должны были испытывать страх и думать о финансовых потерях в контексте российско-украинской войны, рассказали журналисты о планах Службы внешней разведки РФ. На воплощение этих планов россияне планировали тратить миллионы долларов.

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В российских спецслужбах работает подразделение, которое специализируется на дезинформационных кампаниях против Украины. Сотрудники этого подразделения решили отказаться от старых инструментов — телеканалов RT, Sputnik, и даже от Telegram-каналов. Вместо этого они используют страх и эмоции, которые "разлетаются" по соцсетям в Украине и на Западе. О деятельности российских агентов написали расследователи The Insider.

Расследователи заинтересовались подразделением, которое функционирует в структурах Службы внешней разведки (СВР) РФ. О том, как они получили информацию, в статье не объяснили. Неназванными методами удалось установить руководителя этой службы — это Михаил Колесов. Россиянин личными и деловыми связями связан с ФСБ, ГРУ, а также с подразделением хакеров и с институтом, который занимался ядом "Новичок" для отравления Скрипаля и Навального. В состав подразделения входит от 10 до 50 россиян, которые создали детальный план дестабилизации в пользу РФ с использованием современных технологий, говорится в статье The Insider. При этом СВР не планировала ограничивать себя моральными принципами.

"Необходимо подчеркнуть, что соображениями морали и нравственности при составлении контента следует пренебречь в пользу креативности для решения поставленных задач", — привели журналисты одно из положений плана.

Спецслужбы РФ — россиянин Михаил Колесов из СВР Фото: The Insider

Сотрудники спецподразделения СВР считали, что применение RT, Sputnik и Telegram уже неэффективно. Россиянам, чтобы добиться влияния на западное и украинское общество, нужно давить на эмоции и страхи, с одной стороны, и на рациональные соображения, с другой. Мишени влияния — украинцы и граждане и политики стран, которые помогают Украине. Среди инструментов упоминают радикальные организации, которые СВР или контролирует в Украине, или создаст имитацию и будет выдавать за украинские. Для каждой мишени предлагали свои цели:

для украинцев — раскалывать общество, усиливать разногласия между властью и гражданами;

для Запада — пугать, например, наплывом беженцев или невероятными политическими или экономическими требованиями радикалов.

Спецслужбы РФ — оценка работы RT и других ресурсов россиян Фото: The Insider

В статье не указаны примеры кампаний, связанных с войной в Украине. Также не указано, были ли они эффективны. Однако рассказали о прайсе на различные мероприятия:

по 100 евро на одного человека за участие в публичном мероприятии в Европе и по 5 евро — на территории РФ;

по 3 долл. в месяц на зрителя во время информационной кампании, которая охватит 1 млн человек.

Расследователи все же описали одну кампанию, проведенную сотрудниками СВР. В частности, они хотели скомпрометировать банкира, финансирующего Легион "Свобода России" (имя не указано). Когда этого человека спросили, заметил ли он какие-то действия против себя, он заявил, что нет, ничего не почувствовал.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о еще одной кампании россиян, воплощенной с использованием современных технологий. В частности, осенью 2023 года западные следователи разоблачили сеть Doppelgänger, которая состояла из фейковых сайтов и тысяч ботов, которые пытались совершить провокации против израильтян.

Напоминаем, 3 июля Центр противодействия дезинформации разоблачил действия РФ, направленные против Первой Леди Елены Зеленской, которая якобы купила машину за 4,5 млн евро.