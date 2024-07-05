Мобилизация в Украине: как узнать о штрафе ТЦК из-за необновления данных или уклонения

Гражданин может самостоятельно узнать, ищет ли его исполнительная служба за игнорирование штрафов ТЦК, пояснили в Минюсте. На специальном портале нужно указать свое имя и дату рождения и тогда появятся данные об открытых делах.

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Если мужчина при мобилизации в Украине нарушит правила воинского учета или проигнорирует повестку, работник территориального центра комплектования (ТЦК) может его наказать. Военкомат имеет право оформить постановление о привлечении к административной ответственности. О том, как узнать о штрафе ТЦК, рассказала пресс-служба Министерства юстиции.

Штрафы ТЦК во время мобилизации в Украине

В Минюсте сначала напомнили, что ТЦК могут самостоятельно выписывать штраф о нарушении правил мобилизации в Украине. Гражданин должен его оплатить, иначе счета и имущество арестуют и будут принудительно взыскивать долг.

Может так случиться, что мужчина призывного возраста, например, не уверен или не знает, пытаются ли военкомы его наказать. Чтобы узнать такую информацию, нужно сделать четыре шага:

зайти на портал "Автоматизированной системы исполнительного производства"(АСВП);

ввести свою фамилию, имя, отчество, дату рождения;

указать номер производства (если известен);

увидеть на экране список исполнительных производств, открытых для принудительной уплаты штрафа ТЦК.

В ведомстве отметили, если гражданин, нарушив меры мобилизации в Украине, добровольно не оплатит долг, то исполнительная служба будет изымать его со счетов и продавать имущество.

Автоматизированная система исполнительного производства — портал, на котором каждый желающий бесплатно может узнать о ходе дел о штрафах. В частности, здесь есть информация об открытых производствах, имена взыскателей, даты открытия и другая информация о ходе дела. Именно здесь граждане имеют возможность узнать о своих долгах перед исполнительной службой во время мобилизации в Украине.

Например, если поискать в АСВП производства против ныне покойного политика Ильи Кивы, то можно увидеть, что в системе до сих пор есть 12 дел, в которых он выступает должником.

Штраф ТЦК — пример заполнения полей АСВП Фото: Скриншот Штраф ТЦК — результат поиска должника в АСВП Фото: Скриншот

За что выписывают штраф ТЦК

Отметим, ранее Фокус рассказывал детали закона об усилении ответственности за нарушение правил мобилизации в Украине. В нормативно-правовом акте указывается размер наказания и виды правонарушений, упомянутые в двух статьях Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

за нарушение правил воинского учета — статья 210 (за отсутствие военного билета у мужчины старше 27 лет, даже если он вовремя пришел в ТЦК и прошел ВВК, за неактуальный военно-учетный документ, или если совсем нет военных документов и не было ни одного визита в военкомат).

за нарушение правил мобилизации — статья 210-1.

По обеим статьям во время военного положения и мероприятий мобилизации в Украине — административный штраф вел 17 до 25,5 тыс. грн, говорится в законе.

Напоминаем, 5 июля спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, какие документы нужно иметь военнообязанным при пересечении границы после 17 июля.