Мобілізація в Україні: як дізнатись про штраф ТЦК через неоновлення даних чи ухилення

Громадянин може самостійно дізнатись, чи шукає його виконавча служба за ігнорування штрафів ТЦК, пояснили у Мін'юсті. На спеціальному порталі потрібно вказати своє ім'я і дату народження і тоді з'являться дані про відкриті справи.

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Якщо чоловік під час мобілізації в Україні порушить правила військового обліку або проігнорує повістку, працівник територіального центру комплектування (ТЦК) може його покарати. Військком має право оформити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Про те, як дізнатись про штраф ТЦК, розповіла пресслужба Міністерства юстиції.

Штрафи ТЦК під час мобілізації в Україні

В Мін'юсті спершу нагадали, що ТЦК можуть самостійно виписувати штраф про порушення правил мобілізації в Україні. Громадянин повинен його сплатити, інакше його рахунки та майно арештують і будуть примусово стягувати борг.

Може так статись, що чоловік призовного віку, наприклад, не впевнений або не знає, чи військкоми намагаються його покарати. Щоб дізнатись таку інформацію, потрібно зробити чотири кроки:

зайти на портал "Автоматизованої системи виконавчого провадження" (АСВП);

ввести своє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження;

вказати номер провадження (якщо відомий);

побачити на екрані список виконавчих проваджень, відкритих для примусової сплати штрафу ТЦК.

У відомстві наголосили, якщо громадянин, порушивши заходи мобілізації в Україні, добровільно не виплатить кошти, то виконавча служба буде знімати їх з рахунків та продавати майно.

Автоматизована система виконавчого провадження — портал, на якому кожен бажаючий безплатно може дізнатись про хід справ про штрафи. Зокрема, тут є інформація про відкриті провадження, імена стягувачів, дати відкриття та інша інформація про хід справи. Саме тут громадяни мають можливість дізнатись про свої борги перед виконавчою службою під час мобілізації в Україні.

Наприклад, якщо пошукати у АСВП провадження проти нині покійного політика Іллі Киви, то можна побачити, що у системі досі є 12 справ, у яких він виступає боржником.

Штраф ТЦК — приклад заповнення полів АСВП Фото: Скриншот Штраф ТЦК — результат пошуку боржника у АСВП Фото: Скриншот

За що виписують штраф ТЦК

Зазначимо, раніше Фокус розповідав деталі закону про посилення відповідальності за порушення правил мобілізації в Україні. У нормативно-правовому акті вказується розмір покарання та види правопорушень, згадані у двох статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

за порушення правил військового обліку — стаття 210 (за відсутність військового квитка у чоловіка старше 27 років, навіть якщо він вчасно прийшов до ТЦК і пройшов ВЛК, за неактуальний військово-обліковий документ, або якщо зовсім немає військових документів і не було жодного візиту у військкома).

за порушення правил мобілізації — стаття 210-1.

За обома статтями під час воєнного стану та заходів мобілізації в Україні — адміністративний штраф від 17 до 25,5 тис. грн, ідеться у законі.

Нагадуємо, 5 липня речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, які документи потрібно мати військовозобов'язаним під час перетину кордону після 17 липня.