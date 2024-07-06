В РФ вдвое упало количество восстановленных танков за месяц: OSINT-ер назвал причину (фото)

Еще в начале 2024 года РФ снимала с хранения более 115 танков ежемесячно, но сейчас темпы все больше падают. Российский танковый кулак будет постепенно сокращаться, считает Highmarsed.

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В РФ снято с хранения около 2500 танков с хранения. Темпы работ упали со 115 машин до 60 в месяц. Об этом сообщает OSINT-аналитик Highmarsed, который вместе с коллегой провел анализ спутниковых снимков российских баз хранения.

По состоянию на середину 2024 года РФ сняла с хранения 2500 танков с открытых площадок. Однако темпы стали значительно снижаться. За последний год враг стал восстанавливать около 60 танков в месяц вместо 115. Цифра в 115 танков объясняется тем, что довольно большое количество машин были в хорошем состоянии, что позволяло быстро восстанавливать потери. Следовательно, вполне вероятно, что РФ могла возвращать в строй даже больше, чем 115 танков в месяц. Этого могло хватать, чтобы покрывать все потери.

Количество танков на российских складах Количество танков на российских складах

Однако в 2024 году тенденция стала меняться. Сейчас оккупанты восстанавливают около 60 танков в месяц, чего недостаточно для восстановления потерь. Согласно данным War Spotting, сейчас оккупационные войска теряют не менее 93 танков в месяц. Причина замедления связана с худшим техническим состоянием. Многие из танков провели под открытым небом более 15 лет и требуют большего объема работ.

Исследователь отмечает, что со спутниковых снимков почти нереально установить техническое состояние танков, но он уверен, что значительное количество техники уже никогда не заведется. Единственным вариантом в таком случае будет капитальный ремонт. Корпус машины не обязательно должен быть в хорошем состоянии, чтобы он подлежал восстановлению.

"При наличии достаточного количества денег, времени и запасных частей, вероятно, можно отремонтировать любой танк, но со временем этот процесс станет только дорожать. Кроме того, Россия пока сосредоточилась на создании мощностей по ремонту/модернизации лишь для некоторых типов танков, в частности Т-80, Т-72Б и Т-62", — замечает Highmarsed.

Вместе с тем он добавляет, что вряд ли произойдет момент, когда у РФ закончатся танки, но безусловно танковый парк будет постепенно сокращаться. Это будет иметь прямое влияние на наступательные возможности.

Напомним, 5 июля стало известно, что РФ наладила производство боеприпасов "Манго" в Индии.

3 июля СМИ писали, что ВС РФ хотят получить 1500 танков и 3000 ББМ в следующие два года.