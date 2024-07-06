На Херсонщине лесные пожары выжигают позиции РФ: какую технику потеряли оккупанты (видео)
За последний месяц пожары уничтожили немало военного транспорта российских захватчиков, которую они прятали в чаще лесов.
Масштабные лесные пожары, которые вспыхнули в Херсонской области, уничтожают блиндажи и технику российских оккупантов, сообщает военный обозреватель Игаль Левин, публикуя видео из местных телеграмм-каналов.
Сейчас огонь охватил леса в районе Голой пристани на оккупированной части Херсонщины. Военнослужащие ВС РФ выкладывают кадры последствий пожара, однако неизвестно, сгорела ли какая-нибудь тяжелая техника. На одном из видео запечатлена эвакуация РСЗО "Град", поэтому не исключено, что какая-то часть транспорта все же могла сгореть.
На кадрах видно, как военные бегут из леса, где огонь поднимается к вершинам деревьев.
Ранее в херсонских пабликах были снимки последствий лесных пожаров месячной давности, на которых видны реальные масштабы потерь оккупантов. Тогда огонь уничтожил немало техники, в том числе и бронированную, которую российские военнослужащие вкапывали в землю, чтобы спрятать от обнаружения.
В возникновении пожаров на оккупированных территория российские СМИ традиционно обвинили ВСУ, которые обстреливают позиции ВС РФ.
Усилению пожаров может способствовать и высокая температура воздуха, поскольку сейчас днем столбики термометра не опускаются ниже 30 градусов, а на следующей неделе синоптики обещают до +40 градусов.
Ранее Фокус писал, что в результате вражеской атаки на Днепр в городе вспыхнули пожары.