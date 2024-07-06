На Херсонщині лісові пожежі випалюють позиції РФ: яку техніку втратили окупанти (відео)

За останній місяць пожежі знищили чимало військового транспорту російських загарбників, яку вони ховали в гущавині лісів.

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Масштабні лісові пожежі, які спалахнули в Херсонській області, знищують бліндажі та техніку російських окупантів, повідомляє військовий оглядач Ігаль Левін, публікуючи відео з місцевих телеграм-каналів.

Наразі вогонь охопив ліси в районі Голої пристані на окупованій частині Херсонщини. Військовослужбовці ЗС РФ викладають кадри наслідків пожежі, проте невідомо, чи згоріла якась важка техніка. На одному з відео зафіксовано евакуацію РСЗВ "Град", тому не виключено, що якась частина транспорту все ж таки могла згоріти.

На кадрах видно, як військові тікають з лісу, де вогонь піднімається до вершин дерев.

Раніше в херсонських пабліках були знімки наслідків лісових пожеж місячної давності, на яких видно реальні масштаби втрат окупантів. Тоді вогонь знищив чимало техніки, зокрема й броньовану, яку російські військовослужбовці вкопували в землю, щоб заховати від виявлення.

У виникненні пожеж на окупованих територіях російські ЗМІ традиційно звинуватили ЗСУ, які обстрілюють позиції ЗС РФ.

Посиленню пожеж може сприяти і висока температура повітря, оскільки нині вдень стовпчики термометра не опускаються нижче 30 градусів, а наступного тижня синоптики обіцяють до +40 градусів.

Висока температура збільшує пожежонебезпеку в лісах Херсонщини Фото: скрін

Раніше Фокус писав, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро в місті спалахнули пожежі.