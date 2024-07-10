НАТО не хватает 50 бригад. Сколько нужно денег, оружия и лет, чтобы их сформировать

Для формирования новой бригады нужны миллиарды долларов, тысячи людей и сотни единиц техники. Фокус решил посчитать, сколько это займет времени и усилий на примере танковой бригады армии США.

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Издание Reuters опубликовало информацию, что странам НАТО не хватает от 35 до 50 бригад. Фокус решил разобраться, сколько это надо техники, денег и лет.

Страны-члены Альянса столкнулись с серьезными вызовами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В НАТО уже перешли к оборонной стратегии, которая предусматривает отстаивание каждого метра стран-членов. Поэтому нужно создавать дополнительные силы. По данным журналистов, кроме создания бригад критической потребностью является необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

В частности Германии надо увеличить количество сил ПВО в четыре раза. Если в разгар холодной войны на вооружении Бундесвера было 36 батареи ЗРК Patriot, то сейчас есть только 9, из которых 3 уже передали Украине. Такая же ситуация и в других странах. Запад распродавал оружие после развала СССР, а сейчас очередь на производство новых комплексов ПВО стоит на годы вперед. К тому же Patriot в Украине доказал способность сбивать аэробаллистические цели по типу "Кинжалов", которые в РФ вообще называют гиперзвуковой ракетой. Испытания в Украине современных средств ПВО является рекламой для производителей. Поэтому от поставок выигрывают не только украинцы, но и мировые оборонные компании.

Сколько надо техники для американской танковой бригады

После организационной реструктуризации 2023 года типичная американская танковая бригада состоит из семи батальонов:

два бронетанковых батальона;

один механизированный пехотный батальон;

кавалерийское подразделение;

рота связи бригады;

батальон обеспечения бригады;

Фото: US Army

По количеству техники, то штатно бригада должна иметь:

87 танков Abrams;

152 БМП Bradley;

18 САУ M109.

При этом в кавалерийском подразделении предусмотрены отряды с боевыми работами, минометной батареей, взводом радиационной химической и ядерной разведки, разведывательный отряд и штаб войск. Общая численность бригады составляет 4743 бойцов, но это было актуально на 2014 год. В целом она может колебаться в зависимости от конкретной бригады, ее задач и комплектации техникой.

Сколько стоит снарядить одну бригаду

Точную цену техники невозможно установить, так как она зависит от многих факторов от комплектации машины, до включения или не включения обучения экипажей. Поэтому для примера возьмем данные бюджетного запроса Пентагона на 2025 финансовый год. Они планируют приобрести 30 Abrams M1A2 SEPV3 за 773,7 млн долларов или 25,8 млн за машину. То есть для бригадного комплекта нужно $2,244 млрд, но при условии покупки SEPv3. Сейчас ведутся работы над принципиально новым танком Abrams M1E3, который должен стать гибридным и с новым набором возможностей.

М1 Abrams Фото: Из открытых источников

БМП Bradley — машина которая настолько эффективно себя зарекомендовала, что BAE Systems приняли решение возобновить серийное производство боевых машин пехоты. Для американской армии пока предусмотрена модернизация Bradley, но последняя цена на машину была 5,5 млн долларов. Таким образом 152 БМП будет стоить около 8,36 млрд долларов.

БМП Bradley

Артустановки САУ M109. Сейчас армия США закупает модернизированную M109A7, которая является дальнейшим развитием базовой M109. Последние закупки не разглашали количество заказанных машин, но в 2020 году Пентагон заказал 48 САУ вместе с машинами перезарядки за 339 млн долларов. Отдельно в контракт входят сопутствующие расходы. Таким образом стоимость одной САУ может составлять около 7 млн долларов. Один дивизион — 127 млн долларов. Однако вероятно, стоимость будет больше, поскольку цены были актуальны на 2020 год и не учитывают инфляции. Кроме того, каждый военный должен иметь зарплату, которая от страны к стране отличается. Также она зависит от должности и звания. Средняя зарплата составляет 72 тысячи долларов в год.

То есть общие расходы только для трех образцов вооружения составят 10,927 млрд долларов:

2,244 млрд на танки;

8,36 млрд на БМП;

127 млн на дивизион артустановок.

Стоит заметить, что это лишь небольшая часть расходов, потому что бригаде нужно все, от патронов до оружия и авиации для транспортировки. Отдельная статья расходов — топливо. Реальная стоимость оснащения может быть десятки миллиардов долларов.

Сколько надо времени для производства оружия

Оборонная промышленность США и Европы только набирает обороты. До последнего времени Штаты не имели возможности производства Abrams с нуля, поэтому все машины были модернизацией уже изготовленных танков. Однако с мая General Dynamics Land Systems возродили производство литья корпусов. США потеряли эту возможность с 1990-х годов. Так же и с производством M2 Bradley. В декабре 2023 года компания BAE Systems заявила, что получила контракт на производство новых 100 БМП Bradley. Не следует забывать и еще один важный момент — США готовятся заменять Bradley на XM30.

Bradley M2A2 где-то на территории Украины Фото: Минобороны Украины

В качестве примера по темпам производства M2 Bradley можно взять контракт от 2018 года. США тогда заказали модернизацию 164 БМП до уровня M2A4. Первые машины начали поступать в армию в апреле 2022 года. То есть для бригадного комплекта надо около 5-7 лет.

С производством танков еще сложнее. С нуля их не собирают, а модернизируют старые машины. Как пример Польша. Войско Польское заказало 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 в апреле 2022 года вместе с инженерными машинами и сопутствующими расходами. Первые 28 машин поступили в конце 2022 года. А все 250 танков будут в строю до 2026 года. Если очень грубо посчитать, то на поставку 87 машин может уйти до 2-3 лет.

Посчитать время, которое необходимо для производства артиллерии M109A7 сложно. Сейчас США только заказывают один контракт за другим на производство артустановок.

Сколько времени надо для комплектации 50 бригад НАТО

На формирование 50 танковых бригад по стандарту армии США нужно:

50-70 лет на БМП Bradley;

30 лет на танки Abrams;

годы на производство артиллерии;

выгодные условия для личного состава, чтобы набрать 300 тысяч бойцов.

Важными нюансами является то, что такие цифры будут актуальными только для стандартов армии США и без учета других расходов. Также при условии сохранения нынешних темпов производства техники.

САУ M109A7 Фото: militarytimes.com

Очевидно, западные оборонные предприятия все больше наращивают мощности. Так же растут бюджеты армий НАТО. Отсюда можно сделать вывод, что вызовы для НАТО беспрецедентны, особенно если учитывать потребность поставки оружия Украине, малые темпы производства, нежелание людей идти на службу и угрозы со стороны Китая. И последнее, но не менее важно, не все 50 бригад будут танковыми. Они могут быть инженерными, пехотными и другими.