"Очень много патриотов": в 24-й ОМБр появился батальон из экс-осужденных "Характерники" (фото)

Новобранцы бригады накануне приняли Военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста.

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В 24 отдельной механизированной бригаде ВСУ появилось новое подразделение "Характерники", которое состоит из бывших осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й ОМБр.

"В 24-й бригаде сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы и изъявивших желание приобщиться к обороне государства. Отметим, что среди них очень много патриотов, которые неоднократно изъявляли желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новобранцы бригады накануне приняли Военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста.

В ближайшее время "Характерники" начнут выполнять боевые задачи и покажут себя на поле битвы.

Напомним, что более 3 тысяч экс-осужденных уже прибыли в воинские части, чтобы пройти обучение для службы в ВСУ. Для этого их освободили условно-досрочно.

25 июня в ВСУ опровергли слухи, что граждане, которые находились в колонии, но согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области.