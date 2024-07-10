Российские БПЛА ночью ударили по энергообъекту в Ровенской области: подробности атаки

По словам главы Ривненской ОГА Александра Коваля, под ударом вражеских БПЛА оказался объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

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В среду, 10 июля, ночью Вооруженные силы Российской Федерации беспилотниками атаковали энергетический объект в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В отдельных районах обесточивались бытовые и промышленные потребители", — заявили в компании.

Сейчас энергопитание восстановлено, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Около 1:30 ночи в регионе была объявлена воздушная тревога. Об отбое опасности объявили около 4:00

Фото: Укрэнерго

Председатель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль отметил, что во время воздушной тревоги вражескими беспилотниками был атакован объект критической инфраструктуры.

"На месте работают все соответствующие службы. Возгорание локализовано. Люди в результате этого удара ранений не получили", — написал Коваль.

Напомним, 8 июля в результате массированной ракетной атаки в Шевченковском и Голосеевском районах Киева были полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

9 июля исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о разрушении двух подстанций на территории детской больницы "Охматдет", куда попала российская ракета. Энергетики устанавливают новые объекты, чтобы оживить медучреждение. Пока "Охматдет" подключили к мобильным трансформаторам после разрушения подстанций.