Російські БПЛА вночі вдарили по енергооб'єкту на Рівненщині: подробиці атаки

За словами очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, під ударом ворожих БПЛА опинився об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

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У середу, 10 липня, вночі Збройні сили Російської Федерації безпілотниками атакували енергетичний об’єкт у Рівненській області. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"В окремих районах знеструмлювались побутові та промислові споживачі", — заявили в компанії.

Наразі енергоживлення відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Близько 1:30 ночі у регіоні була оголошена повітряна тривога. Про відбій небезпеки оголосили близько 4:00

Фото: Укренерго

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль зазначив, що під час повітряної тривоги ворожими безпілотниками був атакований об'єкт критичної інфраструктури.

"На місці працюють усі відповідні служби. Загоряння локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", — написав Коваль.

Нагадаємо, 8 липня внаслідок масованої ракетної атаки у Шевченківському та Голосіївському районах Києва були повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

9 липня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив про руйнування двох підстанцій на території дитячої лікарні "Охматдит", куди влучила російська ракета. Енергетики встановлюють нові об'єкти, аби заживити медзаклад. Поки "Охматдит" під'єднали до мобільних трансформаторів після зруйнування підстанцій.