Полтора суток под завалами: из-под дома в Шевченковском районе Киева достали кота (фото)
Общее состояние животного удовлетворительное. Зоозащитники разыскивают хозяев котика.
Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, в который 8 июля попала российская ракета, достали кота. Об этом сообщил Центр защиты животных.
"Спасатели КАРС (Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", — ред.) передали врачам службы кота с контузией спасенного из-под завалов, где он пробыл полтора суток!", — говорится в сообщении.
В Центре защиты животных уточнили, что это мальчик, которому около 2-3 лет.
"Общее состояние удовлетворительное", — отметили зоозащитники.
Животное передали ветеринарам еще вечером 9 июля. Сейчас разыскивают хозяев кота.
Напомним, 8 июля российские оккупанты разрушили многоквартирный дом в Шевченковском районе Киева, под завалами оказались дети.
В этот же день ВС РФ ударили "Кинжалом" по детской больнице "Охматдет" в Киеве. 10 июля Киевская городская военная администрация сообщила, что жертвами российского обстрела стали 33 человека.