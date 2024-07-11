Полтора суток под завалами: из-под дома в Шевченковском районе Киева достали кота (фото)

Общее состояние животного удовлетворительное. Зоозащитники разыскивают хозяев котика.

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Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, в который 8 июля попала российская ракета, достали кота. Об этом сообщил Центр защиты животных.

"Спасатели КАРС (Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", — ред.) передали врачам службы кота с контузией спасенного из-под завалов, где он пробыл полтора суток!", — говорится в сообщении.

Спасенный в Киеве кот спасен в Киеве Фото: Центр защиты животных

В Центре защиты животных уточнили, что это мальчик, которому около 2-3 лет.

"Общее состояние удовлетворительное", — отметили зоозащитники.

Животное передали ветеринарам еще вечером 9 июля. Сейчас разыскивают хозяев кота.

Напомним, 8 июля российские оккупанты разрушили многоквартирный дом в Шевченковском районе Киева, под завалами оказались дети.

В этот же день ВС РФ ударили "Кинжалом" по детской больнице "Охматдет" в Киеве. 10 июля Киевская городская военная администрация сообщила, что жертвами российского обстрела стали 33 человека.