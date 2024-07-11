"Выход на пенсию отменяется": в США нечем заменить истребители F-22

На замену самолета Raptor в США должны были приобрести истребители 6 поколения NGAD, но будущее программы все более непонятно.

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Генерал. Кеннет С. Вильбах заявил, что пока истребитель F-22 Raptor не имеет замены. Ранее планировалось, что его заменят самолетом 6 поколения NGAD. Об этом сообщает The War Zone.

Программа истребителя следующего поколения переживает потенциальное сокращение. Генерал Кеннет С. Вильсбах заявил, что F-22 нечем заменить.

"Откровенно говоря, нет замены F-22. Это фантастический самолет. Мы планируем несколько модернизаций реактивного самолета, пока нет официальной замены F-22", — заявил Вильбах.

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Самолет 6 поколения NGAD: каким будет истребитель за 300 млн долларов

Он добавил, что юристы ему посоветовали не говорить слишком много о программе NGAD, которая должна была заменить в строю Воздушных сил истребители F-22 Raptor. Однако он добавил, что есть значительная часть работы, которая остается непубличной. Она будет продолжаться и дальше в рамках CCA (Совместная боевая авиация).

Сейчас программа по разработке истребителей NGAD становится все более туманной. Воздушные силы стремятся снизить стоимость одного самолета, которая может составлять 250 млн долларов за единицу. Некоторые показатели программы уже значительно превысили запланированные расходы. Сейчас ожидается, что произойдет сокращение NGAD, а на контракт претендуют Boeing и Lockheed Martin.

Учитывая изменения генерал выступил за отмену планов списать определенное количество F-22 Raptor.

"Я выступаю за сохранение Block 20. Они имеют большое значение для тренировок, и даже если нам понадобится в чрезвычайной ситуации, то можно использовать Block 20 в боевой ситуации. Они очень способные", — резюмировал американский генерал.

Напомним, 2 июля СМИ писали, что разработка NGAD все больше неопределенная. Воздушные силы хотят сократить расходы.

17 июня СМИ писали, что разработка NGAD в США поставлена на паузу.