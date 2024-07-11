Самое тяжелое впереди: Майкл Кофман назвал ключевые вызовы для ВСУ после поездки в Украину

Аналитик Майкл Кофман признает достижения Украины в улучшении набора людей в армию и стабилизацию фронта, но ПВО, электроэнергетика и наличие техники остаются ключевыми вызовами для всей войны.

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Украину ждут тяжелые месяцы боев на поле боя, но ситуация на поле боя лучше, чем была весной. Специалист по обороне и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман вернулся из очередной поездки из Украины и поделился наблюдениями в Х (ранее Твиттер).

В Украине постоянно улучшается ситуация с живой силой, укреплениями и боеприпасами. Но российские войска тоже имеют постепенные успехи в Донецкой области. Однако оккупанты не смогли воспользоваться харьковским наступлением для значительного прорыва.

Харьковской фронт стабилизировался. Соотношение сил там не на российской стороне. ВС РФ сосредоточены на:

Часовом Яру;

Торецком;

Очеретино-Покровск;

в меньшей степени Купянск.

Несмотря на значительное улучшение прогнозов, устранение дефицита живой силы в ВСУ потребует времени. Поэтому особенно тяжелыми будут следующие два месяца в Донецкой области, где оккупанты будут давить.

Изменение политики США по применению оружия позволило Украине отодвинуть российские С-300, которые использовались для обстрела Харькова. Это дало городу передышку и заставило Россию внести коррективы, хотя на тот момент наступление уже достигло кульминации.

Самая большая проблема в Силах обороны

Майкл Кофман пишет, что решение проблемы с кадрами уже продолжается. После принятия закона о мобилизации она стала идти лучше. Так же эффективнее работают рекрутинговые центры. Уже через несколько месяцев новая сила будет подкреплять фронт.

Однако критической ситуация является в воздухе. Украине не хватает систем ПВО всех типов от ближнего до дальнего радиуса действия. Они нужны для защиты линии фронта, городов, критической инфраструктуры и тыловых районов.

ПВО — один из ключевых вызовов для Украины Фото: DW

В Украине осталось очень мало запасов для советских ЗРК, пока в РФ значительно наращивается производство дронов и ракет. Дефицит ПВО привел к появлению беспилотников в украинском тылу, которые наводят ракеты на важные цели. Проблема с ЗРК значительно шире, она имеет влияние на артиллерию, дает возможность РФ динамично нацеливаться в тылу, а также делает размещение ПВО большого радиуса действия рискованным. В ВСУ начали использовать дроны-перехватчики, но это требует масштабного решения.

Российские авиабомбы (УМПК/УМПБ) стали более точными и получили большую дальность. Они уничтожают целые позиции и имеют большее психологическое воздействие, чем артиллерия. Несколько авиабомб могут сравнять с землей сооружение, которое бы выдержало несколько дней артиллерийских обстрелов.

ФАБ-500 с УМПК стали более точными Фото: Милитарный

Обещание предоставить дополнительные батареи Patriot, NASAMS и HAWK, а также перенаправление экспорта зенитных ракет в Украину может существенно изменить ситуацию в этом году. Однако вызовом является сама защита Patriot.

Ключевой угрозой являются российские ракетные удары. Они все более изощренно подходят к воздушным ударам и наращивают производство. Удары уничтожили весомую часть неядерной генерации электроэнергии в Украине. Страну ожидает самая тяжелая зима. На нужды страны нужно около 16 ГВт, по самому оптимистичному сценарию Украина будет производить 12.

"Хотя Украина, вероятно, стабилизирует линию фронта, решение проблемы нехватки противовоздушной обороны, электроэнергии и улучшения собственного ударного потенциала должно стать приоритетом для Запада, поскольку это может оказаться гораздо более важным для траектории этой войны", — резюмирует автор.

Паритет боеприпасов

Поставки западных боеприпасов несколько улучшили ситуацию с боеприпасами. По оценкам аналитика, на Харьковском направлении соотношение составляет 1:1, а в других местах оно 5:1 в пользу РФ. На определенных направлениях все еще есть проблемы с обеспечением, что заставляет артиллерию действовать ближе к линии фронта.

Обучение бойцов ВСУ

Пока Украина улучшает ситуацию с личным составом, Запад должен улучшить уровень подготовки на своих полигонах. Дополнительная живая сила поможет стабилизировать ситуацию осенью, что позволит улучшить ротации и доукомплектовать бригады.

"Запад также должен помочь с пакетами оборудования для замены потерь и оснащением новых подразделений, иначе это будут преимущественно пехотные или, в лучшем случае, моторизованные бригады. Украинские подразделения нуждаются в большем количестве М113, Bradley и базовой защищенной мобильности," — пишет Кофман.

Наступление РФ

Российские войска не способны проводить широкомасштабные операции или преодолевать хорошо подготовленные рубежи. Большинство штурмов проводятся небольшими отрядами по 8-15 бойцов, иногда по 4-6 человек. ВС РФ чередуют атаки механизированными подразделениями, легкими машинами и пехотой, все зависит от наличия техники.

Некоторые подразделения применяют мотоциклы или квадроциклы, чтобы уменьшить потери брони, а также из-за неспособности продвинуться к позициям защитников. Такая тактика может дать РФ постепенное продвижение, но оперативно значимых прорывов так сложно достичь. При этом масштабные наступления для ВС РФ оказываются очень дорогими для ВС РФ, а они не могут себе позволить потери, которые были на Авдеевском направлении.

Напомним, 10 июля СМИ писали, какие характеристики имеет российская ракета под названием "Изделие 720".

10 июля ВС РФ атаковали Украину баллистикой и "Шахедами".