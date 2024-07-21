Дело на 13 миллиардов долларов: Китай украл чертежи авианосца класса Ford?

Хотя факт пока не подтвержден, история появления у Китая американских военных технологий, таких как истребитель J-20, похожий на F-35, усиливает эти опасения.

Related video

Недавнее расширение военно-морского флота Китая, в частности строительство авианосца "Фуцзянь" (Fujian), вызывает подозрения, что Китай мог украсть чертежи или ключевые данные авианосцев класса Ford ВМС США.

Фокус перевел статью Харрисона Касса о потенциальной краже военных технологий армии США китайцами.

Хотя этот факт пока не подтвержден, история появления у Китая американских военных технологий, таких как истребитель J-20, похожий на F-35, усиливает эти опасения.

"Фуцзянь", хотя и является улучшением китайской технологии строительства авианосцев, все же не дотягивает до класса Ford по размерам и возможностям.

Примечательно, что "Фуцзянь" оснащен электромагнитной катапультой, аналогичной EMALS на "Форде". Несмотря на эти достижения, Китаю не хватает материально-технической инфраструктуры, чтобы сравниться с ВМС США.

Хотя этот факт пока не подтвержден, история появления у Китая американских военных технологий, таких как истребитель J-20, похожий на F-35, усиливает эти опасения

Корабль класса Ford: украл ли Китай его секреты?

Украл ли Китай чертежи или ключевые данные для авианосца ВМС США класса Ford? Это вполне возможно: эксперты и новостные издания обсуждали этот вопрос на протяжении последних нескольких лет.

Агрессивная военно-морская экспансия Китая, сосредоточенная на строительстве новых авианосцев типа "Фуцзянь", вызвала вопросы о том, откуда именно китайцы берут свои концепции. "Фуцзянь" имеет некоторое технологическое сходство с авианосцами класса Ford, и этот корабль представляет собой огромный шаг вперед в развитии китайских технологических возможностей.

Не впервые: промышленный шпионаж Китая

Паранойя по поводу китайского шпионажа не беспочвенна. У Китая есть опыт воровства американских военных технологий. Chengdu J-20, первый китайский истребитель пятого поколения, очень похож на Lockheed Martin F-35. А когда сверхсекретный стелс-самолет Blackhawk разбился в Пакистане во время рейда на лагерь Усамы бен Ладена, Пакистан, как сообщается, продал его обломки Китаю, что позволило режиму Си Цзиньпина лучше освоить американские стелс-технологии.

Поведение Китая вряд ли можно назвать необычным или даже злонамеренным. Государства делают все возможное, чтобы получить преимущество над другими странами. Для китайского руководства было бы упущением не попытаться собрать все возможные технологические преимущества. То же самое можно сказать и об Америке, которая однажды перевезла группу нацистских ученых (некоторые из которых были военными преступниками) в Америку, где они могли продолжать свою работу на благо американского технологического прогресса, забыв о прошлых грехах.

Суть в том, что Китай определенно пытается заполучить американские военно-технические секреты. Вопрос в том, насколько китайцам это удалось, и в данном конкретном случае – удалось ли им заполучить чертежи авианосца класса Ford.

Авианосец класса Ford против "Фуцзяня"

"Фуцзянь" представляет собой заметный прогресс в китайской технологии строительства авианосцев, но ему все еще далеко до класса Ford.

"Фуцзянь" представляет собой заметный прогресс в китайской технологии строительства авианосцев, но ему все еще далеко до класса Ford

"Фуцзянь" меньше – около 80 тысяч тонн против 100 тысяч тонн у класса Ford – а это значит, что он сможет нести меньше самолетов, – рассказал Newsweek Сэм Роггевин из Программы международной безопасности Института Лоуи. – Кроме того, корабли класса Ford оснащены ядерной силовой установкой, которой нет у "Фуцзяня", а это значит, что у китайца меньше запас хода и меньше места на борту для авиационного топлива".

USS Gerald R. Ford

Однако "Фуцзянь" оснащен системой электромагнитных катапульт, как и корабли класса Ford.

Система EMALS, как ее называют на "Форде", была революционной разработкой, которая заменила традиционные паровые катапульты, установленные на Nimitz и других предшествующих классах. Теоретически EMALS обещает обеспечить более высокий темп запуска самолетов, меньшую нагрузку для их планеров и меньшую потребность в обслуживании системы.

EMALS называют серьезной модернизацией. Смогли ли китайцы самостоятельно разработать систему, подобную EMALS? Трудно сказать, но совпадение по времени вызывает вопросы.

Как бы то ни было, Китай все еще не достиг уровня США в военно-морской области.

"У Китая нет инфраструктуры для длительной эксплуатации "Фуцзяня" вдали от дома, м говорит Роггевин. – У него есть лишь небольшой флот кораблей пополнения запасов, которые обычно сопровождают авианосный флот и поддерживают его топливом, боеприпасами и запасами. И у Китая нет ничего похожего на американскую обширную глобальную сеть портов и баз, где авианосцы могут пополнить запасы топлива, а экипажи – отдохнуть".

Тем не менее США стоит следить за постоянно расширяющимися военно-морскими возможностями Китая и соответствующими индо-тихоокеанскими амбициями Си.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.