"Будут жертвы": жителей Крыма призвали быть готовыми к военной операции

По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Крым будет освобождаться разными путями, в том числе и военным. Поэтому местным жителям надо быть готовыми к тому, что могут быть жертвы и знать, как действовать.

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Украина освободит Крым, а жители полуострова должны быть готовыми к ведению боевых действий на территории полуострова. Об этом в интервью "Крым.Реалии" сказал первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

"Уже мы должны быть готовы. И не отбрасывайте эту мысль от себя. Не мечтайте. Даже не мечтайте. И это не потому, что Украина этого (деоккупации Крыма дипломатическим путем — ред.) не хочет, или мир этого не хочет. Россия этого не хочет. Поэтому понятно, что Крым будут освобождать разными путями. И в том числе военным путем. И надо быть готовыми. И надо понимать, что будут жертвы. И поэтому надо для себя выяснить, как действовать, когда начнется эта военная операция", — сказал он.

Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист, диссидент и бывший политзаключенный

Он призвал крымчан собирать чемоданы и необходимые вещи и не слушать российскую пропаганду.

"Я хочу обратиться к жителям Крыма: будьте внимательны, поймите, что жизнь там ненормальная. И что надо готовиться к тому, что будет. Готовьте чемоданы, запасы, какие-то необходимые вещи, которые помогут вам в случае военной операции. Состоится она или нет — будьте к ней готовы. Скорее всего, она состоится. Не обманывайтесь, не слушайте эту пропаганду, которая говорит, что все хорошо. Не хорошо. Подготовьтесь и ждите, что будет. Ну, а кто хочет более активно действовать, также готовьтесь. Это также потребуется", — сказал он.

Нариман Джелял с Асаном и Азизом Ахтемовыми на заседании Киевского районного суда Симферополя. Аннексированный Крым, 21 сентября 2022 года

Он говорит, что многие жители Крыма хотят возвращения и хотели бы услышать четкие ответы от украинского государства, что именно будет делаться.

"Это все надо проговаривать, объяснять, чтобы люди были к этому готовы. Но главный месседж — это то, что "мы рады и хотим вашего возвращения, мы вам поможем". Украина должна это сказать", — говорит Нариман Джелял.

Он добавил, что как только Крым освободят, он вернется домой.

Напомним, что 6 июля командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост — это логистическая цепь, которая работает на агрессора, а затем должна быть уничтожена .