Силы обороны отбросили россиян в Клещеевке и в дополнение уничтожили штурмовую группу ВС РФ

Сейчас вблизи населенного пункта продолжаются тяжелые бои. Оккупанты задействовали штурмовиков, который ликвидировали украинские защитники.

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В Донецкой области в районе Клещеевки Силы обороны смогли потеснить россиян с позиций. Об этом в своем телеграмме "Бахмутский Демон" сообщил боец Сил обороны.

"В Клещеевке тяжелые бои сейчас продолжаются максимально. Орков пока удалось отбросить. Также была уничтожена штурмовая группа п**арков в Часике, которая попыталась выдвинуться в новые для них локации. Оборона продолжается", — проинформировал он.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки и Андреевки, а на Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

Напомним, что 14 июля сообщалось, что Силы обороны выбили россиян из Сотницкого Казачка на Харьковщине. Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и зайти в село снова, но пока у них ничего не получается.

Ранее сообщалось, что суровые херсонские рыбаки рыбиной попали в российский дрон. Рыбак снайперски попал в беспилотник, и тот на мгновение потерял управление и поспешил отлететь на безопасное расстояние, чтобы еще раз не получить рыбиной.