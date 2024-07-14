Силы обороны выбили россиян из Сотницкого Казачка на Харьковщине, — боец ВСУ

Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и зайти в село снова, но пока у них ничего не получается.

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Силы обороны Украины вытеснили россиян из населенного пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области. Об этом в своем телегам-канале "Офицер+" 14 июля сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"Наши пацаны выбили п**аров из Сотницкого Казачка на Харьковщине, однако они все равно продолжают попытки восстановить вираченные позиции. Наверное, провели ротацию, пробуют снова зайти, пока ребята норм раздают п**зды, особенно у россиян ничего не получается", — рассказал он.

В сводке Генштаба ВСУ 14 июля сообщалось, что на Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений российские оккупанты потерпели поражение. На Купянском направлении россияне также 13 раз атаковали украинские позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового и Стельмаховки. Силы обороны отбили десять атак, еще три — продолжались.

Напомним, что 13 июля российские оккупанты обстреляли поселок Буды Харьковской области. В результате атаки пострадали более 20 человек, двое погибли. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили по железнодорожной станции.