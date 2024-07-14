Сили оборони вибили росіян з Сотницького Козачка на Харківщині, — боєць ЗСУ

Окупнати намагаються повернути втрачені позиції і зайти в село знову, але поки що в них нічого не виходить.

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Сили оборони України витіснили росіян з населеного пункту Сотницький Козачок в Харківській області. Про це в своєму телегам-каналі "Офіцер+" 14 липня повідомив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Наші пацани вибили п**арів з Сотницького Козачка на Харківщині, проте вони все одно продовжують спроби відновити вирачені позиції. Напевно, провели ротацію, пробують знову зайти, поки хлопці норм роздають п**зди, особливо у росіян нічого не виходить", — розповів він.

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 липня повідомлялося, що на Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень російськ окупанти зазнали поразки. На Куп’янському напрямку росіяни також 13 разів атакували українські позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Сили оборони відбили десять атак, ще три — тривали.

Нагадаємо, що 13 липня російські окупанти обстріляли селище Буди Харківської області. Унаслідок атаки постраждали понад 20 осіб, двоє загинули. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили по залізничній станції.