"Был взрыв и пропал свет": мама онкобольного ребенка рассказала, как спасались в "Охматдете" (видео)

Когда россияне атаковали больницу, дети как раз были на процедурах. После первого взрыва медсестры начали отсоединять детей от капельниц и сводить в укрытие.

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Во время ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" на процедурах как раз находился 2-летний Дима, у которого 20 июня диагностировали рак. Его историю рассказало Министерство здравоохранения.

3 июня 2024 года Дима вместе с мамой прибыли на обследование в "Охматдет" с подозрением на мононуклеоз — вирусное заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барра. Их разместили в инфекционном отделении. Далее медики провели обследование, чтобы исключить онкологию, но, к сожалению, она подтвердилась и 20 июня ребенка перевели в отделение онкогематологии.

По словам матери мальчика Оксаны Халяк, таким детям постоянно ставят капельницы, которые нельзя отпирать, и таким образом спустить их в укрытие трудно. Когда прогремели первые взрывы в Киеве, дети находились на процедурах.

"Когда произошел первый взрыв на Лукьяновке, медсестры отреагировали и начали сводить в условно безопасное помещение. Когда прилетело непосредственно в "Охматдет", пострадал наш корпус. Но, Слава Богу, наше отделение было в другом крыле. Мы почувствовали сильный взрыв, исчез свет", — рассказывает мама мальчика.

По ее словам, после этого медперсонал спокойно начал отсоединять детей от капельниц и сводить в укрытие.

Всех пациентов из отделения онкогематологии оперативно перевезли в Институт рака.

"Мы благодарны руководству Института, что допустили наших детских врачей к работе с маленькими пациентами. Но из-за значительных разрушений сейчас Охматдет не может предоставить лечение в полном объеме, в том числе и из-за потери критически важного оборудования. Теперь должны ехать за границу, чтобы продолжить лечение", — объясняет Оксана.

Напомним, что 8 июля ВС РФ ударили "Кинжалом" по больнице "Охматдет" в Киеве. 10 июля в КМВА сообщили, что жертвами российского обстрела стали 33 человека.

12 июля советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и Украина готовят "сильный и решительный" ответ для РФ за удар по "Охматдету"