"Був вибух і зникло світло": мама онкохворої дитини розповіла, як рятувалися в "Охматдиті" (відео)

Коли росіяни атакували лікарню, діти саме були на процедурах. Після першого вибуху медсестри почали від'єднувати дітей від крапельниць і заводити в укриття.

Related video

Під час ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" на процедурах саме перебував 2-річний Дмитрик, у якого 20 червня діагностували рак. Його історію розповіло Міністерство охорони здоров'я.

3 червня 2024 року Дмитрик разом з мамою прибули на обстеження до "Охматдиту" з підозрою на мононуклеоз – вірусне захворювання, спричинене вірусом Епштейна-Барра. Їх розмістили в інфекційному відділенні. Далі медики провели обстеження, щоб виключити онкологію, але, на жаль, вона підтвердилася і 20 червня дитину перевели у відділення онкогематології.

За словами матері хлопчика Оксани Халяк, таким дітям постійно ставлять крапельниці, які не можна відмикати, і таким чином спустити їх в укриття важко. Коли пролунали перші вибухи в Києві, діти перебували на процедурах.

"Коли стався перший вибух на Лук'янівці, медсестри відреагували і почали заводити в умовно безпечне приміщення. Коли прилетіло безпосередньо в "Охматдит", постраждав наш корпус. Але, Слава Богу, наше відділення було в іншому крилі. Ми відчули сильний вибух, зникло світло", — розповідає мама хлопчика.

За її словами, після цього медперсонал спокійно почав від'єднувати дітей від крапельниць і заводити в укриття.

Усіх пацієнтів з відділення онкогематології оперативно перевезли в Інститут раку.

"Ми вдячні керівництву Інституту, що допустили наших дитячих лікарів до роботи з маленькими пацієнтами. Але через значні руйнування нині Охматдит не може надати лікування в повному обсязі, зокрема й через втрату критично важливого обладнання. Тепер маємо їхати за кордон, щоб продовжити лікування", – пояснює Оксана.

Нагадаємо, що 8 липня ЗС РФ вдарили "Кинджалом" по лікарні "Охматдит" у Києві. 10 липня в КМВА повідомили, що жертвами російського обстрілу стали 33 людини.

12 липня радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США та Україна готують "сильну та рішучу" відповідь для РФ за удар по "Охматдиту"