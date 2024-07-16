"Можно установить на Raspberry Pi": как ИИ интегрируют в европейский истребитель FCAS

FCAS — это не просто один самолет, это боевая платформа, которая будет иметь как пилотируемые, так и беспилотные борта. Однако у аналитиков вызывает опасения потенциальное разрешение автономно ликвидировать цели по решению искусственного интеллекта.

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Программа FCAS является амбициозной целью создать боевые самолеты в 2040-х годах, которые станут новой вехой в развитии авиации. Об особенностях разработки рассказали в Defense News.

Консорциум Германии, Франции, Испании и с недавних пор Бельгии, которая сейчас находится в статусе наблюдателя, работает над футуристическим истребителем следующего поколения. Ожидается, что демонстраторы поднимутся в небо уже к концу 2020-х годов. Искусственный интеллект будет играть ключевую роль практически во всех аспектах системы, рассказали инженеры.

Среди особенностей FCAS называют создание так называемых "известных беспилотников" (Loyal Wingman). Они должны летать вместе с истребителем и действовать вместе, чтобы разгромить оборону врага количеством. Такие БПЛА будут действовать с высоким уровнем автономности и автоматизации, говорит главный инженер FCAS и руководитель отдела будущих возможностей Airbus Томас Грос. Именно поэтому нужны технологии искусственного интеллекта.

Обеспечивать связь между пилотируемым и беспилотным самолетом должна компания NeuralAgent, которая создаст локальные модели ИИ для каждого дрона. Обмен данными будет обеспечиваться через каналы связи, узкополосное радио или даже через инфракрасный спектр. Для обеспечения бесперебойной связи каналы будут постоянно меняться.

"Это дает вам возможность очень быстро построить собственные сети в регионах обесточивания или конфликтных регионах", — говорит Онур Дениз из NeuralAgent.

Тестирование показало, что в 95% случаях РЭБ неэффективен против локальных моделей ИИ. Тогда как централизованные системы эффективны лишь на 0,5%. При этом разработка NeuralAgent чрезвычайно ресурсоэффективна.

"Вы можете запустить ее на Raspberry Pi и она займет меньше гигабайта пространства. Все, что нам нужно, это среда Linux. Благодаря контейнеризации установка будет такой же простой, как если бы вы устанавливали библиотеку для кодирования", — продолжил Дениз.

Сейчас неправительственные организации и эксперты по автономному оружию предупреждают, что делегирование слишком больших полномочий машинам может быть опасным. Часто решение ИИ принимается непрозрачно, автономность на тактическом уровне может нести угрозу на стратегическом, а сами технологии недостаточно надежны. К тому же если машина будет иметь право автономно ликвидировать цель, то это может нести угрозы.

Напомним, 16 июня СМИ писали, что Европа стоит на пороге новой авиационной платформы.

Ранее Фокус перевел статью Ставроса Атламазаоглу о разработке истребителя 6-го поколения для Воздушных сил США.