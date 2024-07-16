"Можна встановити на Raspberry Pi": як ШІ інтегрують в європейський винищувач FCAS

FCAS – це не просто один літак, це бойова платформа, яка матиме як пілотовані, так і безпілотні борти. Проте в аналітиків викликає побоювання потенційний дозвіл автономно ліквідувати цілі за рішенням штучного інтелекту.

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Програма FCAS є амбітною метою створити бойові літаки у 2040-х роках, які стануть новою віхою у розвитку авіації. Про особливості розробки розповіли в Defense News.

Консорціум Німеччини, Франції, Іспанії та віднедавна Бельгії, яка наразі перебуває у статусі спостерігача, працює над футуристичним винищувачем наступного покоління. Очікується, що демонстратори здіймуться в небо вже до кінця 2020-х років. Штучний інтелект відіграватиме ключову роль практично в усіх аспектах системи, розказали інженери.

Серед особливостей FCAS називають створення так званих "відомих безпілотників"(Loyal Wingman). Вони мають літати разом з винищувачем і діяти разом, щоб розгромити оборону ворога кількістю. Такі БПЛА будуть діяти з високим рівнем автономності й автоматизації, каже головний інженер FCAS та керівник відділу майбутніх можливостей Airbus Томас Грос. Саме тому потрібні технології штучного інтелекту.

Забезпечувати звʼязок між пілотованим та безпілотним літаком має компанія NeuralAgent, яка створить локальні моделі ШІ для кожного дрона. Обмін даними буде забезпечуватися через канали звʼязку, вузькосмугове радіо або навіть через інфрачервоний спектр. Для забезпечення безперебійного звʼязку канали будуть постійно змінюватися.

"Це дає вам можливість дуже швидко побудувати власні мережі в регіонах знеструмлення або конфліктних регіонах", — каже Онур Деніз із NeuralAgent.

Тестування показало, що у 95% випадках РЕБ неефективний проти локальних моделей ШІ. Тоді як централізовані системи ефективні лише на 0,5%. При цьому розробка NeuralAgent надзвичайно ресурсоефективна.

"Ви можете запустити її на Raspberry Pi й вона займе менше гігабайту простору. Все, що нам потрібно, це середовище Linux. Завдяки контейнеризації встановлення буде таким же простим, як якби ви встановлювали бібліотеку для кодування", — продовжив Деніз.

Наразі неурядові організації та експерти з автономної зброї попереджають, що делегування завеликих повноважень машинам може бути небезпечним. Часто рішення ШІ приймається непрозоро, автономність на тактичному рівні може нести загрозу на стратегічному, а самі технології є недостатньо надійними. До того ж якщо машина матиме право автономно ліквідувати ціль, то це може нести загрози.

Нагадаємо, 16 червня ЗМІ писали, що Європа стоїть на порозі нової авіаційної платформи.

Раніше Фокус переклав статтю Ставроса Атламазаоглу про розробку винищувача 6-го покоління для Повітряних сил США.