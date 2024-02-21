Програма NGAD. Винищувач 6 покоління став ще на крок ближчим

Потенційно один літак може коштувати до 300 млн доларів, однак, як кажуть у Пентагоні, програвати війни — собі дорожче. Минулого тижня відбулася важлива подія на шляху до стелс-винищувача наступного покоління.

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Компанія Pratt & Whitney оголосила про завершення критичного етапу оцінювання адаптивної силової установки наступного покоління (NGAP) спільно з ВПС США в межах повного огляду проєктного рішення конструкції двигуна NGAD.

Фокус переклав статтю Ставроса Атламазаоглу про хід розробки винищувача 6 покоління для Повітряних сил США.

Програма Next Generation Air Dominance (NGAD) є одним із найважливіших поточних проєктів у збройних силах США.

В умовах зростання загроз із боку найближчих супротивників програма NGAD спрямована на створення стелс-винищувача 6-го покоління, який забезпечить перевагу в повітрі на майбутньому полі бою.

Попри те, що до появи оперативних можливостей ще кілька років, цього тижня програма NGAD досягла важливого рубежу.

Важлива віха у створенні двигуна NGAD

Компанія Pratt & Whitney оголосила про завершення критичного етапу оцінювання адаптивної силової установки наступного покоління (NGAP) спільно з ВПС США в межах повного огляду проєктного рішення конструкції двигуна NGAD.

"Упродовж усього процесу розроблення ми впроваджуємо цифрову трансформацію в NGAP і змінюємо користувацький досвід, щоб швидко й ефективно постачати ці передові адаптивні двигуни", — заявила в пресрелізі Джилл Альбертеллі, президентка відділу військових двигунів компанії Pratt & Whitney.

Наступним кроком стане проведення наземних випробувань прототипів, щоб переконатися, що вони працюють так, як задумано, перш ніж їх впровадять у поки що не представлений прототип літака.

Двигун F135 для F-35 Фото: US Air Force

"Ця технологія має вирішальне значення для підтримання переваги в повітрі — саме тому компанія Pratt & Whitney здійснила значні інвестиції в дослідження, розроблення та передове виробництво. Продовження державного фінансування розробки силових установок шостого покоління має залишатися пріоритетним напрямком для підтримки найважливіших етапів розвитку платформи та підготовки бійців", — додала Альбертеллі.

За словами представників компанії RTX Pratt & Whitney, двигун матиме характеристики, які дадуть винищувачу NGAD необхідні можливості для забезпечення переваги в повітрі на майбутньому полі бою.

"Технології NGAP забезпечать підвищену живучість, паливну ефективність, надійне управління потужністю й тепловим режимом. Це необхідно для забезпечення необхідної дальності польоту, можливостей зброї і датчиків, а також виживання, які будуть потрібні майбутнім платформам повітряного панування для задоволення мінливих оперативних потреб", — ідеться в пресрелізі RTX.

Програма повільно, але неухильно просувається до оперативних можливостей. У травні ВПС розмістили секретний запит на розробку та виробництво NGAD серед кількох фірм. Потім, у липні, у перегонах залишилися Lockheed Martin і Boeing, після того, як із них вибула Northrup Grumman. Хоча Lockheed Martin і Boeing є основними виробниками, які залишилися в гонці, Textron і General Atomics також працюють над деякими технологіями для літака.

Програма Next Generation Air Dominance (NGAD) націлена на створення майбутнього американського стелс-винищувача 6-го покоління Фото: Lockheed Martin

NGAD: футуристичний літак

Програма Next Generation Air Dominance (NGAD) націлена на створення майбутнього американського стелс-винищувача 6-го покоління. Хоча про точні можливості літака відомо не так багато (адже його поки що не існує!), ВПС хочуть платформу, яка могла би працювати як у пілотованому, так і в безпілотному режимі. У міру розвитку технологій безпілотні повітряні системи стають дедалі поширенішими. ВПС шукають не конкретно безпілотний літак, а щось, що працюватиме у зв'язці з безпілотниками.

Однак ці передові можливості коштують недешево. За прогнозами Міністерства оборони, вартість кожного літака NGAD становитиме 300 мільйонів доларів. Але, як міркують у коридорах Пентагону, програвати війни — собі дорожче.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений військовий оглядач, що спеціалізується на спеціальних операціях, і ветеран грецької армії (служба в 575-му батальйоні морської піхоти й штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса та ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Його роботи публікувалися в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP. Пишіть автору на електронну пошту: [email protected].