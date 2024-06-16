Європа на порозі авіаційної платформи майбутнього: що відомо про проєкт FCAS (відео)

До проєкту Future Combat Air System, у якому беруть участь низка європейських країн, приєдналася Бельгія. У Бундесвері зазначили, що демонстратор шостого покоління буде заснований на двомісному винищувачі Eurofighter.

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На міжнародному авіасалоні ILA-2024, що проходив у Берліні, Бундесвер оголосив про важливе розширення Європейської програми бойової авіаційної системи майбутнього (Future Combat Air System, FCAS). До проєкту, в якому вже беруть участь Франція, Німеччина та Іспанія, долучилася Бельгія — поки що тільки в статусі спостерігача. Про це йдеться у пресрелізі Збройних сил ФРН.

У рамках авіасалону було підписано декларацію про наміри, згідно з якою сторони вивчають можливості використання промислового потенціалу Бельгії в проєкті FCAS. Зазначається, що Бельгія отримала доступ до всіх даних у рамках проєкту і має право брати участь в обговореннях та ухваленні стратегічних рішень.

Цікаво, що демонстратор шостого покоління буде заснований на двомісному літаку Eurofighter.

"Винищувач отримає модифіковану кабіну, а також блок авіоніки та зв'язку, що складається з декількох модулів. Метою є тестування, розробка та інтеграція нових технологій взаємодії пілотованих і безпілотних літальних апаратів з метою підготовки їх до розробок у європейській FCAS", — ідеться в пресрелізі.

Що відомо про проєкт FCAS

Концепція Future Combat Air System була вперше опублікована в "Стратегії розвитку бойової авіації", виданій Міністерством оборони Німеччини в травні 2016 року. Одним із компонентів FCAS виступала "система озброєння наступного покоління" (Next Generation Weapon System або NextGen WS), а також варіанти пілотованих і безпілотних комплексів.

Зразок літака майбутнього від Airbus

Шість країн-учасниць — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та Велика Британія — домовилися про обмін технологіями та створення спільних прототипів. Пізніше під прапором FCAS у Європі запускалися кілька національних авіаційних програм.

Найважливішим компонентом проєкту для вирішення низки завдань є ШІ. У його завдання входить оцінка даних датчиків, планування місій і розгортання виконавчих механізмів, забезпечуючи точність, швидкість і ефективність.

Одним із керівників усієї програми FCAS є найбільша європейська корпорація Airbus. Її представники наголосили, що технології ШІ необхідні, але водночас використовувати їх треба "свідомо та відповідально". У компанії зазначають, що низку сценаріїв доведеться автоматизувати, однак необхідно дотримуватися керівних принципів НАТО.

Майбутнє Eurofighter

У рамках проєкту багатоцільовий винищувач Eurofighter має збагатитися двома істотними можливостями. По-перше, щоб придушити наземну ППО, авіаційна платформа має бути оснащена досконалішою сенсорною технологією виявлення позицій супротивника і відповідною керованою ракетою.

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По-друге, він повинен мати можливість пригнічувати сили противника в електромагнітному спектрі. Для цього їй потрібні системи, що дають змогу створювати перешкоди радіолокаційному обладнанню та системам зв'язку ворожих сил у різних частотних діапазонах.

Нагадаємо, Фокус переклав статтю Ставроса Атламазаоглу про розробку винищувача 6-го покоління для Повітряних сил США. Йдеться про програму Next Generation Air Dominance (NGAD), яка є однією з найбільш важливих поточних проєктів Пентагону.