В "Укргидроэнерго" рассказали, что произойдет, если по Киевской ГЭС попадут ракеты ВС РФ

Руководитель Игорь Сирота объяснил, что для полного разрушения станции на территорию Украины должны были бы залететь вражеские самолеты. Однако ракеты, по его словам, могли бы пробить отверстие в дамбе.

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Россия не сможет разрушить дамбы Каневской и Киевской гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, как передали 16 июля в "РБК-Украина".

Он пояснил, что крупнейшие ГЭС в Украине нельзя разрушить извне. Для этого российские самолеты должны были бы залететь на территорию страны и запустить несколько авиационных бомб.

"Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий", — подчеркнул Сирота.

Он объяснил, что Каховскую ГЭС враг взорвал изнутри, потому что имел контроль над ней. Российские бойцы завезли на оккупированную станцию сотни килограммов взрывчатки.

Руководитель "Укргидроэнерго" заверил, что если бы ГЭС в столице все же была поражена, катастрофических последствий за этим не последовало бы. По его словам, в худшем случае подтопило бы подвалы в некоторых районах Киева.

"В случае значительного повреждения от ракет может произойти срабатывание водохранилища — люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды. Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет", — подчеркнул Сирота.

Он сообщил, что несколько попаданий ракет в одно место могут пробить отверстие, через которое дамба будет пропускать воду. Для сравнения — в случае Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов.

"Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", — добавил эксперт.

Напомним, в украинском МИД уже ответили на заявления России относительно подрыва дамб в Киеве и Каневе. В министерстве заверили, что украинцев запугивают.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал визуализацию последствий подрыва плотины Киевского водохранилища. Он пояснил, что ГЭС расположена на Днепре выше по течению от столицы.