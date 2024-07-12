Очередные фантазии РФ: в МИД Украины отреагировали на заявления России о подрыве дамб в Киеве и Каневе

В ведомстве считают, что заявлениями о подрыве дамб РФ пытается запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

Related video

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления, которые распространяет Россия о якобы планах Украины взорвать дамбы в Киеве и Каневе. В МИД категорически это опровергают.

"Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей. Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

"В случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия", — заявили в МИД.

В ведомстве считают, что заявлениями о подрыве дамб РФ пытается запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб — это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", — отметили в дипведомстве.

Заявление РФ о подрыве Украиной двух дамб

12 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти якобы планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища "для очередной провокации". Об этом пишет российское издание ТАСС.

Захарова сослалась на исследование Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского относительно возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водоемов каскада Днепра. По ее мнению, это якобы указывает на то, что Украина готовится взорвать эти дамбы и обвинить в этом Украину.

Она заявила, что этот центр в сентябре и октябре 2022 года уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне она была разрушена.

Напоминаем, что 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.