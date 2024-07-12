Чергові фантазії РФ: в МЗС України відреагували на заяви Росії про підрив дамб в Києві і Каневі

У відомстві вважають, що заявами про підрив дамб РФ намагається залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

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В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви, які поширює Росія щодо нібито планів України підірвати дамби в Києві та Каневі. У МЗС категорично це спростовують.

"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", — йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

"У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія", — заявили в МЗС.

У відомстві вважають, що заявами про підрив дамб РФ намагається залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб — це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", — зазначили в дипвідомстві.

Заява РФ про підрив Україною двох дамб

12 червня офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що українська влада нібито планує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища "для чергової провокації". Про це пише російське видання ТАСС.

Захарова послалася на дослідження Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського щодо можливих сценаріїв затоплення довколишніх територій внаслідок руйнування дамб окремих водоймищ каскаду Дніпра. На її думку, це нібито вказує на те, що Україна готується підірвати ці дамби і звинуватити в цьому Україну.

Вона заявила, що цей центр у вересні та жовтні 2022 року вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС, а у червні вона була зруйнована.

Нагадуємо, що 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. У регіоні почалася евакуація з потенційно небезпечних районів.