Зеленский инициировал законопроект о лишении предателей Украины их наград (видео)

Президент Владимир Зеленский попросил Раду не затягивать с рассмотрением изменений. Тех, кто поддерживает РФ, хотят лишить наград.

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Президент Владимир Зеленский инициировал законодательные изменения, чтобы лишить предателей Украины их наград. Об этом он сообщил в вечернем обращении, опубликованном 16 июля.

"Мною инициирован законопроект, который способен восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев", — подчеркнул он.

Законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты. Речь идет о том, чтобы за популяризацию или пропаганду РФ, другие противоправные действия против Украины лиц могли лишать государственных наград. То есть те, кто поддерживает сейчас Россию или выехал туда, потеряют звание Героя Украины или ордена "За заслуги" и т.д.

"Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград Украины и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости", — заявил Зеленский.

Он попросил парламент рассмотреть законопроект в ближайшее время. Также президент подписал указ о предоставлении государственных наград 266 воинам различных элементов Сил обороны.

"Все они абсолютно заслуживают нашего с вами уважения", — добавил Зеленский.

Кого могут лишить наград?

Звание народной артистки Украины имеет певица Ани Лорак, которая подала документы на гражданство России. Артистка выступает в стране-агрессоре, публично заявляла о помощи переселенцам из "ДНР" и "ЛНР", не скрывает своей пророссийской позиции и даже оправдывалась перед россиянами из-за слухов о поддержке ВСУ. Несмотря на это Лорак делилась, что якобы мечтает о "мире во всем мире".

Также звание народной артистки имеет певица Таисия Повалий, которая выехала из Украины незадолго до начала полномасштабной войны и живет в России. Там она рассказала, как якобы была вынуждена "затаиться" в Киеве с 2024 года и ждала перемен. Вторжение ВС РФ предательница выставила спасением.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Кроме того, совместно с Чехией были подписаны соглашения о военном производстве для ВСУ.

В Министерстве обороны заявили, что вернули ВСУ артиллерийские выстрелы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплектующие элементы, подрывники и т.д. Все это оружие было отправлено ранее на утилизацию.