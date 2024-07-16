Украина уже получила первые 50 тысяч боеприпасов от чешской инициативы, — Шмыгаль (видео)
Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что чешская компания построит в Украине новый патронный завод. Также он намекнул на переговоры по ремонту вертолетов Ми в Чехии.
Украина получила первую партию снарядов в рамках инициативы по поставкам боеприпасов Силам обороны. Об этом во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой 16 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что реализация чешской инициативы является постоянным пунктом диалога.
"Эта инициатива уже действует — первые 50 тысяч снарядов уже поступили в Украину. Часть из этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на территории Чехии или в безопасных местах в Украине, а также совместный ремонт вертолетов типа Ми на территории Чехии", — сообщил Шмыгаль.
Также премьер отметил, что в результате переговоров в Праге были подписаны соглашения с чешской оружейной компанией Sellier & Bellot о строительстве нового патронного завода в Украине и с Colt CZ Group о производстве штурмовых винтовок.
Напомним, в феврале "Укроборонпром" сообщал, что подписал соглашения с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE о предоставлении лицензии на производство винтовок CZ BREN 2. Эта штурмовая винтовка может быть под калибр 5,56x45 мм или 7,62х39 мм и уже используется защитниками.
В Минобороны 16 июля сообщили, что ВСУ вернули боеприпасы, которые еще до войны с РФ отправили на утилизацию. Оружию, которое возможно было отремонтировать, предоставили "вторую жизнь".