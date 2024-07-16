Україна вже отримала перші 50 тисяч боєприпасів від чеської ініціативи, — Шмигаль (відео)

Прем’єр Денис Шмигаль розповів, що чеська компанія побудує в Україні новий патронний завод. Також він натякнув на переговори щодо ремонту гелікоптерів Мі у Чехії.

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Україна отримала першу партію снарядів у межах ініціативи щодо постачання боєприпасів Силам оборони. Про це під час пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою 16 липня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що реалізація чеської ініціативи є постійним пунктом діалогу.

"Ця ініціатива вже діє — перші 50 тисяч снарядів вже надійшли до України. Частина з цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи й сподіваємось на спільні проєкти з виробництва боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу Мі на території Чехії", — повідомив Шмигаль.

Брифінг з Денисом Шмигалем (про чеську ініціативу — з 25:03)

Також прем’єр зазначив, що в результаті перемовин у Празі були підписані угоди з чеською збройною компанією Sellier & Bellot про будівництво нового патронного заводу в Україні та з Colt CZ Group про виробництво штурмових гвинтівок.

Фото Дениса Шмигаля та Петра Фіали Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Нагадаємо, у лютому "Укроборонпром" повідомляв, що підписав угоди з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. і дочірньою компанією Colt CZ Group SE про надання ліцензії на виробництво гвинтівок CZ BREN 2. Ця штурмова гвинтівка може бути під калібр 5,56x45 мм або 7,62х39 мм та вже використовується захисниками.

У Міноборони 16 липня повідомили, що ЗСУ повернули боєприпаси, які ще до війни з РФ відправили на утилізацію. Зброї, яку можливо було відремонтувати, надали "друге життя".