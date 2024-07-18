Бойцы ВСУ разнесли бронированную технику ВС РФ на Авдеевском направлении (видео)
Россияне решили штурмовать позиции украинских защитников на рассвете. До позиций ВСУ они не доехали, поскольку были уничтожены на подъезде.
На Авдеевском направлении в Донецкой области ВС РФ потеряли бронированную технику, которая ехала на штурм позиций ВСУ. По ней отработали бойцы одного из подразделений 71-й егерской бригады ДШВ. Об этом 18 июля сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Отмечается, что россияне решили штурмовать позиции украинских защитников на рассвете.
"Выехали на двух МТЛБ, по четыре-пять штурмовиков на каждом. Но до наших позиций не доехали — их заметила аэроразведка, а горячую встречу устроили операторы fpv", — говорится в сообщении.
Украинские штурмовики обнародовали видеодоказательства своей успешной работы. На кадрах видно, как бронетехника РФ взрывается после попадания в нее ударных дронов.
Атака закончилась для оккупантов плачевно. Техника вместе с десантом были уничтожены, а с десяток россиян остались навечно в степях Донбасса.
Напомним, что экс-осужденные, которые вступили в подразделение "Шквал" 47-й бригады ВСУ успешно штурмовали позиции россиян и выбили их оттуда. Они работали под прикрытием БМП Вradley.
Также сообщалось, что российские оккупанты начали стягивать резервы на Запорожскую область, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Они снимают резервы и подразделения, которые разместили на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря.