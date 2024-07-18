Бойцы ВСУ разнесли бронированную технику ВС РФ на Авдеевском направлении (видео)

Россияне решили штурмовать позиции украинских защитников на рассвете. До позиций ВСУ они не доехали, поскольку были уничтожены на подъезде.

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На Авдеевском направлении в Донецкой области ВС РФ потеряли бронированную технику, которая ехала на штурм позиций ВСУ. По ней отработали бойцы одного из подразделений 71-й егерской бригады ДШВ. Об этом 18 июля сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Отмечается, что россияне решили штурмовать позиции украинских защитников на рассвете.

"Выехали на двух МТЛБ, по четыре-пять штурмовиков на каждом. Но до наших позиций не доехали — их заметила аэроразведка, а горячую встречу устроили операторы fpv", — говорится в сообщении.

Украинские штурмовики обнародовали видеодоказательства своей успешной работы. На кадрах видно, как бронетехника РФ взрывается после попадания в нее ударных дронов.

Атака закончилась для оккупантов плачевно. Техника вместе с десантом были уничтожены, а с десяток россиян остались навечно в степях Донбасса.

Напомним, что экс-осужденные, которые вступили в подразделение "Шквал" 47-й бригады ВСУ успешно штурмовали позиции россиян и выбили их оттуда. Они работали под прикрытием БМП Вradley.

Также сообщалось, что российские оккупанты начали стягивать резервы на Запорожскую область, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Они снимают резервы и подразделения, которые разместили на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря.