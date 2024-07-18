Бійці ЗСУ рознесли броньовану техніку ЗС РФ на Авдіївському напрямку (відео)

Росіяни вирішили штурмувати позиції українських захисників на світанку. До позицій ЗСУ вони не доїхали, оскільки були знищені на під'їзді.

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На Авдіївському напрямку на Донеччині ЗС РФ втратили броньовану техніку, яка їхала на штурм позицій ЗСУ. По ній відпрацювали бійці одного з підрозділів 71-ї єгерської бригади ДШВ. Про це 18 липня повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни вирішили штурмувати позиції українських захисників на світанку.

"Виїхали на двох МТЛБ, по чотири-п'ять штурмовиків на кожному. Але до наших позицій не доїхали – їх помітила аеророзвідка, а гарячу зустріч влаштували оператори fpv", — йдеться в повідомленні.

Українські штурмовики оприлюднили відеодокази своєї успішної роботи. На кадрах видно, як бронетехніка РФ вибухає після влучання в неї ударних дронів.

Атака закінчилася для окупантів плачевно. Техніка разом із десантом були знищені, а з десяток росіян залишилися навічно в степах Донбасу.

Нагадаємо, що ексзасуджені, які вступили до підрозділу "Шквал" 47-ї бригади ЗСУ успішно штурмували позиції росіян і вибили їх звідти. Вони працювали під прикриттям БМП Вradley.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали стягувати резерви на Запорізьку область, що може свідчити про підготовку до нового наступу. Вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря.