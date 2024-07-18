Можно ли отказаться от военной службы по религиозным убеждениям: в ВС ответили

Украинцы имели право отказаться от службы в армии по религиозным убеждениям в мирное время, но сейчас эта норма не действует, говорят правозащитники.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС за июнь 2024 года. В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовно-процессуальному праву. Среди них, в частности, и отказ от воинской службы по религиозным убеждениям. Об этом говорится на сайте "Судебная власть Украины".

По информации суда, военнообязанные граждане Украины не могут отказаться от призыва из-за веры.

"Установлено, что отказ от военной службы военнообязанным, который принадлежит к религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации", — говорится в сообщении.

Правозащитник Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, в комментарии "Телеграфу" заявил, что украинцы имели право отказаться от службы в армии по религиозным убеждениям в мирное время, но сейчас эта норма не действует.

"В военное время альтернативной службы нет. Например, Свидетели Иеговы не могут брать в руки оружие по своим убеждениям, но альтернативной службы законодательство не предусматривает", — сказал правозащитник.

Он добавил, что даже если верующий обратится в суд, то он вынесет решение не в его пользу.

"Ничего нельзя сделать. Возможно начать какие-то стратегические дела; но при отсутствии избытка мобилизационного резерва, я думаю, это продлится достаточно долго. Лет через 5-10 какое-то решение может и будет, но оно существенно не повлияет на ситуацию, которая есть сейчас", — подчеркнул исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Напомним, что в Верховной Раде работают, чтобы воплотить концепцию "экономической мобилизации" в законопроекте об экономическом бронировании. По словам нардепа Дмитрия Наталухи, это нужно для того, чтобы эффективно привлечь ресурсы в пользу ВСУ.