Чи можна відмовитися від військової служби за релігійним переконанням: у ВС відповіли

Українці мали право відмовитися від служби в армії з релігійних переконань у мирний час, але зараз ця норма не діє, кажуть правозахисники.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС за червень 2024 року. В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права. Серед них, зокрема, і відмова від віськової служби за релігійним переконанням. Про це йдеться на сайті "Судова влада України".

За інформацією суду, віськовозобов'язані громадяни України не можуть відмовитися від призову через віру.

"Встановлено, що відмова від військової служби військовозобов’язаним, який належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, є ухиленням від призову за мобілізацією", — йдеться у повідомленні.

Правозахисник Олександр Павличенко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, в коментарі "Телеграфу" заявив, що українці мали право відмовитися від служби в армії з релігійних переконань у мирний час, але зараз ця норма не діє.

"У воєнний час альтернативної служби немає. Наприклад, Свідки Єгови не можуть брати до рук зброю за своїми переконаннями, але альтернативної служби законодавство не передбачає", — сказав правозахисник.

Він додав, що навіть якщо віруючий звернеться до суду, то він винесе рішення не на його користь.

"Нічого не можна зробити. Можливо розпочати якісь стратегічні справи; але за відсутності надлишку мобілізаційного резерву, я думаю, це триватиме досить довго. Років через 5–10 якесь рішення може і буде, але воно суттєво не вплине на ситуацію, яка є зараз", — підкреслив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, що у Верховній Раді працюють, щоб втілити концепцію "економічної мобілізації" в законопроєкті про економічне бронювання. За словами нардепа Дмитра Наталухи, це потрібно для того, аби ефективно залучити ресурси на користь ЗСУ.