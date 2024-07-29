Судный день все ближе: как происходит роботизация армии США

"С технической точки зрения можно представить себе будущее, в котором машина или робот, управляемый ИИ, сможет самостоятельно принимать решения. Хочет ли этого мир?" — задается вопросом отставной генерал армии США Марк Милли.

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По прогнозам отставного генерала армии США Марка Милли, к 2039 году роботы и автономные системы будут составлять до трети американских Вооруженных сил, а управлять ими будет искусственный интеллект (ИИ).

Фокус перевел статью Питера Сучиу о том, как роботы появятся на службе армии США.

Современная политика предписывает контроль человека над летальными вооружениями, но развитие ИИ может изменить эту ситуацию. Борьба за пополнение рядов Вооруженных сил продолжается, а автономные системы все чаще рассматриваются как решение проблемы.

Армия, ВВС и ВМС США внедряют ИИ и робототехнику в свои операции. Однако этические последствия принятия искусственным интеллектом решений, связанных с жизнью и смертью, по-прежнему вызывают беспокойство. Другие страны, включая Китай и Россию, также разрабатывают автономные военные платформы, что повышает глобальные ставки.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что к концу 2039 года треть Вооруженных сил США будут составлять роботы и другие автономные системы.

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"Через 10-15 лет около трети или, возможно, четверти Вооруженных сил США будут роботизированы", – объяснил генерал армии США в отставке Марк Милли в начале этого месяца на мероприятии Axios, посвященном выпуску бюллетеня "Future of Defence".

Текущая политика США по-прежнему предусматривает, что при использовании летальных вооружений контроль осуществляет человек-оператор, ответственный за этические рамки при принятии любых решений

Это будут не дистанционно управляемые системы, как большинство современных беспилотных летательных аппаратов, а роботизированные платформы, контролируемые или даже непосредственно управляемые системами искусственного интеллекта (ИИ). Однако Милли признал, что эти технологии несовместимы с летальными вооружениями. Текущая политика США по-прежнему предусматривает, что при использовании летальных вооружений контроль осуществляет человек-оператор, ответственный за этические рамки при принятии любых решений.

Конечно, пояснил Марк Милли, по мере развития ИИ может возникнуть ситуация, когда исскуственному интеллекту будет позволено определять, вступать ли в бой с противником.

"С технической точки зрения можно представить себе будущее, в котором машина или робот, управляемый ИИ, сможет самостоятельно принимать решения, – отметил Милли. – Хочет ли этого мир?".

Роботы необходимы мелким ведомствам

Инициативы по рекрутингу в Вооруженные силы США так и не смогли удовлетворить спрос, и Пентагон ответил на это внедрением автономных систем — от небольших беспилотных дронов до систем на атомных суперавианосцах класса Gerald R. Ford. Поскольку ведомства сталкиваются с проблемами набора и удержания личного состава, системы, управляемые искусственным интеллектом, могут помочь им пополнить ряды.

Согласно докладу Axios, армия США рассматривает возможность создания человеко-машинных интегрированных формирований, ВВС разрабатывают совместный боевой самолет (CCA), который будет служить "верным ведомым" для пилотируемого истребителя, а гибридный флот ВМС США будущего может состоять из безэкипажных надводных и подводных аппаратов, служащих наряду с экипажными боевыми судами.

Однако технологические эксперты уже много лет предупреждают, что ИИ не стоит доверять принятие решений, связанных с жизнью и смертью. Эти опасения могут усилиться с роботизацией вооруженных сил, которая может привести к сокращению числа людей в командовании.

Соединенные Штаты не одиноки в интересе к машинам

Пока Соединенные Штаты развивают эту технологию, проявляя осторожность в использовании ИИ, другие страны также внедряют роботизированные платформы. Ближайшие противники — Россия и Китай — начали создавать собственные автономные оружейные платформы.

Как сообщает Defense Post, ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к разработке собственных безэкипажных подводных аппаратов, а в прошлом месяце Пекин представил собаку-робота, вооруженную пулеметом, установленным на спине! Китайские чиновники предполагают, что робот-собака будет использоваться для разведки, идентификации противника и последующего "удара по цели".

Возможно, в будущем конфликте роботы будут сражаться с роботами, но вполне вероятно, что они придут к логичному выводу: настоящий враг — это их создатель! Фото: General Dynamics

Возможно, в будущем конфликте роботы будут сражаться с роботами, но вполне вероятно, что они придут к логичному выводу: настоящий враг — это их создатель!

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3 200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].