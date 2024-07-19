Все как дома: в Крыму ввели графики почасовых отключений света

Жители Крыма уже несколько дней живут, как в неоккупированной части Украины. Последние дни у них выключают свет, "чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему "Юга России".

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В оккупированном Крыму, как и в приграничных с Украиной регионах России, будут экономить электроэнергию. На полуострове ввели графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

Отключение света объясняют аномальной жарой в регионе и повышением нагрузок на энергосистему "Юга России", из-за чего свет будут отключать в 20 районах и округах полуострова.

"В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля 2024 года введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове", — говорится в сообщении.

Веерные отключения коснутся жителей Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Сак, Судака, а также Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Першотравневого, Раздольнорского, Раздольненского, Раздольненского районов.

Отмечается что жители Крыма будут сидеть без света каждые 2 часа в течение дня.

Напомним, что 19 июля сообщалось, что Госэнергонадзор осуществил проверку облэнерго, по соблюдению грфафиков отключений в нескольких регионах Украины. Среди крупнейших нарушителей Днепропетровская и Житомирская области.

19 июля в соцсетях сообщили, что на Ростовской атомной электространции произошла радиационная авария, в результате которой произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов радиоактивностью до полутора миллионов кюри.