Все як вдома: у Криму запровадили графіки погодинних відключень світла

Жителі Криму вже кілька днів живуть, як в неокупованій частині України. Останні дні в них вимикають світло, "щоб зменшити навантаження на енергосистему "Півдня Росії".

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В окупованому Криму, які і в прикордонних з Україною регіонах Росії, будуть економити електроенергію. На півострові запровадили графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в "Крименерго".

Вимкнення світла пояснюють аномальною спекою в регіоні і підвищенням навантажень на енергосистему "Півдня Росії", через що світло вимикатимуть в 20 районах і округах півострова.

"У зв'язку з аномальною спекою та підвищенням навантажень на енергосистему Півдня Росії, а також для збереження стійкості енергетичної інфраструктури Республіки Крим, 19 липня 2024 року запроваджено графік тимчасового обмеження споживання електроенергії на півострові", — йдеться у повідомленні.

Віялові відключення торкнуться жителів Сімферополя, Ялти, Алушти, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Сак, Судака, а також Бахчисарайського, Білогірського, Джанкойського, Кіровського, Червоногвардійського, Красноперекопського, Ленінського, Нижньогірського, Першотравневого, Раздольнорського, Раздольненського, Раздольненського районів.

Зазначається що жителі Криму сидітимуть без світла кожні 2 години впродовж дня.

Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що Держенергонагляд здійсник перевірку обленерго, щодо дотримання грфафіків відключень в кількох регіонах України. Серед найбільших порушників Дніпропетровська та Житомирська області.

19 липня в соцмережах повідомили, що на Ростовській атомній електространції сталася радіаційна аварія, внаслідок якої стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона кюрі.