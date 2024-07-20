"Будет еще какая-то попытка": в 3 ОШБр предупредили об угрозе нового наступления РФ (видео)

Командир Николай Волохов заверил, что ВС РФ в Харьковской области уже "дышат не так свободно". Однако, по его словам, враг уже концентрирует силы для новой операции.

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Российские оккупанты готовятся к новой попытке наступления в Харьковской области. Они могут реализовать планы до конца лета. Об этом в эфире телемарафона 20 июля заявил командир подразделения "Терра" 3 ОШБр ВСУ Николай "Абдула" Волохов.

Он отметил, что враг в Харьковской области остается активным.

"Ну как, с одной стороны он — активный, с другой стороны — забит немножечко в землю, забит в блиндажи. Потому, что мы здесь не даем ему развернуться — поражаем их технику, поражаем броню, танки и артиллерию. Они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", — подчеркнул военный.

Он объяснил, что несмотря на это ВС РФ — не слабые и продолжают давить. Вражеские бойцы не прекращают своих штурмов и пытаются найти уязвимые места в обороне, но у них это не получается. Мало того, защитники иногда контратакуют, чтобы "играть не по правилам оккупанта".

"В целом ситуация продолжает быть сложной и напряженной. Мы имеем определенную информацию, что враг концентрирует силы. Еще до конца лета или сложно сказать когда, но будет еще какая-то попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит что они будут реализованы. Где и как, покажет время", — заявил Волохов.

В то же время военный отметил, что современная война — "чрезвычайно мобильная", поэтому технику, авиацию и пехоту враг может быстро перебросить куда угодно. Сейчас Россия накапливает силы в тылу — там, куда не могут достать дронами Силы обороны. Сказать точно, на каком направлении эти ресурсы будут применены, невозможно.

"Но мы должны быть такими, чтобы быть готовыми на всех участках к отражению атаки. Должны держать свои резервы также и должны пристально наблюдать за их действиями. Когда оно начнется, то все об этом узнают", — добавил командир.

Комментарий "Абдулы" (о Харьковском направлении и угрозе наступления — с 2:50 и 11:07)

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что оккупационные войска в Харьковской области пополняются благодаря стрелковым батальонам. По его словам, перед вражескими пехотинцами ставят задачу "добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока еще кто-нибудь не прибежит".

Командир 1 механизированного батальона 3 ОШБр "Тоха" сообщил, что на тактику РФ аномальная жара не влияет. Военнослужащий объяснил, что когда захватчикам дают достойный отпор, они просто "переключаются на какой-то другой участок фронта".