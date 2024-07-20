"Буде ще якась спроба": у 3 ОШБр попередили про загрозу нового наступу РФ (відео)

Командир Микола Волохов запевнив, що ЗС РФ на Харківщині вже "дихають не так вільно". Однак, з його слів, ворог вже концентрує сили для нової операції.

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Російські окупанти готуються до нової спроби наступу у Харківській області. Вони можуть реалізувати плани до кінця літа. Про це в ефірі телемарафону 20 липня заявив командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр ЗСУ Микола "Абдула" Волохов.

Він зазначив, що ворог у Харківській області залишається активним.

"Ну як, з одного боку він — активний, з іншого боку — забитий трошечки в землю, забитий в бліндажі. Тому, що ми тут не даємо йому розгорнутись — вражаємо їхню техніку, вражаємо броню, танки й артилерію. Вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали", — підкреслив військовий.

Він пояснив, що попри це ЗС РФ — не слабкі та продовжують тиснути. Ворожі бійці не припиняють своїх штурмів та намагаються знайти вразливі місця в обороні, але у них це не виходить. Мало того, захисники іноді контратакують, щоб "грати не за правилами окупанта".

"Загалом ситуація продовжує бути складною і напруженою. Ми маємо певну інформацію, що ворог концентрує сили. Ще до кінця літа або складно сказати коли, але буде ще якась спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані. Де і як, покаже час", — заявив Волохов.

Водночас військовий наголосив, що сучасна війна — "надзвичайно мобільна", тож техніку, авіацію та піхоту ворог може швидко перекинути будь-куди. Нині Росія накопичує сили в тилу — там, куди не можуть дістати дронами Сили оборони. Сказати точно, на якому напрямі ці ресурси будуть застосовані, неможливо.

"Але ми маємо бути такими, щоби бути готовими на всіх ділянках до відбиття атаки. Маємо тримати свої резерви також і маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються", — додав командир.

Коментар "Абдули" (про Харківський напрямок та загрозу наступу — з 2:50 та 11:07)

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, що окупаційні війська у Харківській області поповнюються завдяки стрілецьким батальйонам. З його слів, перед ворожими піхотинцями ставлять завдання "добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там доки ще хто-небудь не прибіжить".

Командир 1 механізованого батальйону 3 ОШБр "Тоха" повідомив, що на тактику РФ аномальна спека не впливає. Військовослужбовець пояснив, що коли загарбникам дають гідну відсіч, вони просто "переключаються на якусь іншу ділянку фронту".