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Готують нову "хвилю": Жорін розповів, чому наступ ЗС РФ на Харківщині провалився

Боєць ЗС РФ
Фото: РИА Новости | Жорін розповів, чому спроба наступу ЗС РФ на Харківщині провалилася (ілюстративне зображення)

За словами заступника командира Третьої штурмової бригади, противнику вдалося частково розтягнути українські підрозділи лінією фронту, однак щодо територіальних успіхів — окупанти їх не здобули.

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Російські окупанти в травні розпочали спробу наступу в Харківській області, проте Сили оборони зуміли зупинити просування противника. Вчергове плани росіян було зруйновано. Деталями поділився майор ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю для NV.

За його словами, вже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони так сподівалися. Водночас майор ЗСУ закликав дивитися на деякі речі більш тверезим поглядом.

"Треба теж тверезо дивитися й усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли — змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи, витратити ресурси. Однак навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали. І зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи, для того, щоб спробувати далі хоч якось відновити просування (відповідно до, — ред.) тих намірів, які в них були", — заявив Максим Жорін.

Окремо заступник командира Третьої штурмової бригади додав, що противник хотів провернути нехитру історію і розтягнути українські ресурси і резерви по лінії фронту. У такий спосіб ЗС РФ думали вийти ближче до Харкова, щоб далі знищувати місто і залякувати місцеве населення. Відповідно, відбувалося б створення умов для подальшого просування.

"При цьому паралельно вони планували з боку Луганської області теж почати рух, протиснувши нашу лінію оборони, і з цього боку теж наближатися до міста Харків. Тому їхні плани були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити", — підсумував Максим Жорін.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що РФ може перекидати війська з Херсонської до Харківської області, про що заявляли в Центрі національного спротиву. Водночас речник Сил оборони Дмитро Лиховій не бачить суттєвих змін на фронті і ворожі сили залишаються на місці.