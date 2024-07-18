Готують нову "хвилю": Жорін розповів, чому наступ ЗС РФ на Харківщині провалився

За словами заступника командира Третьої штурмової бригади, противнику вдалося частково розтягнути українські підрозділи лінією фронту, однак щодо територіальних успіхів — окупанти їх не здобули.

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Російські окупанти в травні розпочали спробу наступу в Харківській області, проте Сили оборони зуміли зупинити просування противника. Вчергове плани росіян було зруйновано. Деталями поділився майор ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю для NV.

За його словами, вже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони так сподівалися. Водночас майор ЗСУ закликав дивитися на деякі речі більш тверезим поглядом.

"Треба теж тверезо дивитися й усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли — змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи, витратити ресурси. Однак навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали. І зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи, для того, щоб спробувати далі хоч якось відновити просування (відповідно до, — ред.) тих намірів, які в них були", — заявив Максим Жорін.

Окремо заступник командира Третьої штурмової бригади додав, що противник хотів провернути нехитру історію і розтягнути українські ресурси і резерви по лінії фронту. У такий спосіб ЗС РФ думали вийти ближче до Харкова, щоб далі знищувати місто і залякувати місцеве населення. Відповідно, відбувалося б створення умов для подальшого просування.

"При цьому паралельно вони планували з боку Луганської області теж почати рух, протиснувши нашу лінію оборони, і з цього боку теж наближатися до міста Харків. Тому їхні плани були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити", — підсумував Максим Жорін.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що РФ може перекидати війська з Херсонської до Харківської області, про що заявляли в Центрі національного спротиву. Водночас речник Сил оборони Дмитро Лиховій не бачить суттєвих змін на фронті і ворожі сили залишаються на місці.